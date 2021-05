ΕΟΦ: Self test μόνο από τα φαρμακεία - "Φρένο" στη συζήτηση περί διάθεσής τους από τα σούπερ μάρκετ

Ο ΕΟΦ με σημερινή ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι «η διάθεση των τεστ covid-19 (rapid- self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία». Επομένως καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται η διάθεση των τεστ covid από οποιοδήποτε άλλο κανάλι διανομής ή σημείο πώλησης, εκτός των φαρμακείων.

Η διευκρίνιση ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ", στο οποίο αναφερόταν ότι εξετάζεται η "επιστράτευση" των σούπερ μάρκετ στη διανομή των self testπροκειμένου να διευκολύνει τη διάθεσή τους στους πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", οι επικεφαλής των μεγάλων αλυσίδων ενημερώθηκαν ήδη από κυβερνητικά στελέχη που ανέλαβαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα, το οποίο εκτιμάται πως θα συμβάλει στην αποκατάσταση των όποιων "αρρυθμιών" παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή των μαθητών στα θρανία ύστερα από πολλούς μήνες. Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στα "ΝΕΑ" πως ο τρόπος που σχεδιάζεται να διατίθενται τα self test από τα σούπερ μάρκετ θα είναι παρόμοιος με αυτόν που εφαρμόζεται σήμερα στα φαρμακεία, με την ταυτοποίηση του δικαιούχου να γίνεται μέσω του προσωπικού αριθμού ΑΜΚΑ και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Ο ΑΜΚΑ επισημαίνουν, θα καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε ο πραγματικός δικαιούχος να προμηθεύεται το προϊόν. Η τροφοδοσία- σύμφωνα πάντα με την πρόταση που παρουσιάστηκε στους λιανέμπορους- εξετάζεται να γίνει από τον Στρατό, ο οποίος θα αναλάβει να εναποθέτει σε κεντρικό σημείο τις προμήθειες. Από εκεί η κάθε αλυσίδα θα παραλαμβάνει τις ποσότητες που της αναλογούν και θα τις μοιράζει στα καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα.

Και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής τάχθηκε κατά μιας τέτοιας απόφασης. "Σήμερα εμφανίστηκε διαρροή φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, όπου αναφέρει ότι η Κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να διαθέσει τα self test μέσω των σούπερμάρκετ. Η χρονική στιγμή όπου παίρνει αυτή την απόφαση βρίσκει τα φαρμακεία εξουθενωμένα από την διανομή των self τα, τον προγραμματισμό των ραντεβού για εμβολιασμό, και την καθημερινή εξυπηρέτηση της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών και η ευχαριστήρια στάση της κυβέρνησης προς αυτή την υπερπροσπάθεια είναι να διοχετεύσει τα self test προς τους συνήθεις φίλους της. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε και την επίσημη θέση της Κυβέρνησης για να πράξουμε τα δέοντα" αναφέρει σε ανακοίνωσή του.