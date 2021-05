Για την επιστροφή στα σχολεία με τη χρήση self test και για όσους βρέθηκαν θετικοί με αυτήν τη μέθοδο μίλησε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως ανέφερε "πράματι το κουδούνι χτύπησε χθες ξανά για όλα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια της χώρας μας. Είχα τη χαρά να επισκεφθώ πάνω από δέκα σχολεία και να μοιραστώ με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τη χαρά της επανεκκίνησης. Τα παιδιά μου μίλησαν με θέρμη για τα self test. Είδαμε ότι τα παιδιά προσαρμόστηκαν καλά και σ' αυτό το νέο εργαλείο, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά μεγάλη προσαρμοστικότητα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο από τον ΕΟΔΥ. Θυμίζω ότι όπου υπήρξε θετικό self test, αναμένεται το επιβεβαιωτικό. Άρα αναμένονται τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών. Έγιναν 1,7 εκατομμύρια self test, άρα είναι τεράστιος αριθμός και συνεπώς πρέπει να το λάβει κανείς αυτό υπόψιν. Όσοι επιβεβαιώνονται θετικοί αυτό σημαίνει άλλον ένα βήμα για να διακοπεί η διασπορά του ιού, είναι άνθρωποι κυρίως ασυμπτωματικοί, που δεν είχαν ιδέα ότι είναι φορείς του ιού και με αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο έλαβαν ένα ερέθισμα για να ελεγχθούν περισσότερο και να προστατεύσουμε ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα» είπε η υπουργός και ευχαρίστησε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ακόμη 50 Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, ανέφερε ότι "στόχος είναι αυτά τα σχολεία να λειτουργήσουν ως εργαστήρια όπου θα καλλιεργούνται οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές και μετά αυτές να διοχετεύονται σε όλα τα σχολεία όλης της χώρας".