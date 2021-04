Self-test: Διαθέσιμη από σήμερα η υπηρεσία δήλωσης αποτελεσμάτων - Βήμα - βήμα η διαδικασία

Αύριο, Δευτέρα 12 Απριλίου, οι μαθητές του Λυκείου επιστρέφουν στα θρανία, με "εργαλείο" τα self test προκειμένου η επαναλειτουργία των σχολείων να γίνει με ασφάλεια. Η υπηρεσία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self tests πριν από την προσέλευση στο σχολείο, στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είναι διαθέσιμη από σήμερα. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ. Παραμένει η ισχυρή σύσταση για αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, καθώς το self test, είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο που αφορά κυρίως στην έγκαιρη και γρήγορη ανίχνευση ασυμπτωματικών φορέων. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου 1 στα 3 άτομα που είναι φορείς κορονοϊού δεν έχουν συμπτώματα, και μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, χωρίς να το γνωρίζουν.

Δύο φορές την εβδομάδα self test

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Συγκεκριμένα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικες μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για τους μαθητές/τριες των εσπερινών λυκείων έχει αποσταλεί η με αρ. πρωτ.: 40495/ΓΔ4/8-4-2021 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των συσκευασιών αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων. Μετά την πρώτη ημέρα ακολουθείται η διαδικασία, που ακολουθείται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Το αποτέλεσμα του πρώτο τεστ θα επιδεικνύεται για την προσέλευση στο σχολείο από Δευτέρα έως Τετάρτη και του δεύτερου την Πέμπτη. Ως προς τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Συνεπώς, το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.

Πώς θα δηλώνεται το αποτέλεσμα

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, δίνοντας κάποια στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test. Στην περίπτωση που το self-test είναι αρνητικό, θα εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας σχολική κάρτα για τους μαθητές, την οποία θα έχουν μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας για το πρώτο test και της Πέμπτης για το δεύτερο test.

Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκτυπωτής στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν μαζί τους μία χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα

Εάν το self-test βγει θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr.υπάρχει ειδικός σύνδεσμος οποίος παραπέμπει σε σταθερά σημεία επιβεβαιωτικού ελέγχου, όπου διενεργούνται δωρεάν τεστ ανίχνευσης αντιγόνου. Οι δομές αυτές θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους αύριο και είναι λειτουργούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, καθώς και την Κυριακή. Στη λίστα αναγράφονται και οι ώρες λειτουργίας του κάθε σημείου.

Τι γίνεται αν είναι θετικό και το επαναληπτικό τεστ

Στην περίπτωση που το επαναληπτικό τεστ βγει αρνητικό οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και με αυτή θα επιστρέφουν στο σχολείο.

Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 2 εκατ. τεστ και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα παραληφθούν άλλα 7 εκατ. Επίσης, έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες νέου διαγωνισμού για την προμήθεια ακόμα 10 εκατ. self-test.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση για τα self test Δείτε ΕΔΩ την ΚΥΑ

