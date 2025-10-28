28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτες την 28η Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την 1η Νοεμβρίου ελεύθερη θα είναι η είσοδος και την πρώτη Κυριακή.

Παράλληλα, ελεύθερα θα μπορεί να επισκεφθεί κάποιος και το Μουσείο Ακρόπολης την Τρίτη (28/10), χάρη σε σχετική απόφαση που έχει ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.