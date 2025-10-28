28η Οκτωβρίου: Ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ακρόπολη

Τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους έχουν οι πολίτες την 28η Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την 1η Νοεμβρίου ελεύθερη θα είναι η είσοδος και την πρώτη Κυριακή.

Παράλληλα, ελεύθερα θα μπορεί να επισκεφθεί κάποιος και το Μουσείο Ακρόπολης την Τρίτη (28/10), χάρη σε σχετική απόφαση που έχει ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση διαδικασίας υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση ενισχύσεων De minimis

Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» Σεπτεμβρίου 2025

Οι νέες λειτουργίες AI του Google Earth διευκολύνουν την υποβολή ερωτήσεων

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:45 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 28 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
04:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Στο παρά πέντε αποσοβοήθηκε πυρκαγιά στα γραφεία του τοπικού Ευρθρού Σταυρού – ΦΩΤΟ

Παραλίγο να γίνει μεγάλη ζημιά το βράδυ της Δευτέρας (27/10/25) στο χώρο όπου στεγάζεται το Πα...
04:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Χίος: Υψώθηκε και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και των Αρχών της Χίου πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό λιμένα του ...
03:40 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Λαμία: Έπεσε δέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης λόγω των ισχυρών ανέμων – ΦΩΤΟ

Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα Δευτέρα (27/10) στη Λαμία, όμως υπήρχαν διαστήματα στα οποία ο αέ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς