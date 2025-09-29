Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το «πόθεν έσχες» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας – Τι δηλώνει

Στο «πόθεν έσχες» του 2023 για το οικονομικό έτος του 2022 η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισοδήματα ύψους 41.504,21 ευρώ.

Διαθέτει 4 τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ποσό ύψους 20.293 ευρώ από εισοδήματα περασμένων ετών, ενώ δηλώνει 8 ακίνητα.

Εξ αυτών τα 7 βρίσκονται στην Αιδηψώ και έχουν αποκτηθεί από γονικές παροχές ή κληρονομιά, ενώ το 8ο είναι ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή που αγόρασε το 2008.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κ.ε. του 2004, αλλά και ένα στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ που πήρε το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το επόμενο οικονομικό έτος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ. Αντίθετα μειωμένες είναι οι καταθέσεις της φτάνοντας τα 4.355,98 ευρώ.

Ως προς τα ακίνητα και τα ΙΧ, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Στα δάνεια εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου των 180.000 ευρώ από το 2008.

