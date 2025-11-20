Βουλή- Μαρινάκης: «Θωρακίζουμε θεσμικά, διοικητικά την ΕΡΤ» – Η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και η στάση της αντιπολίτευσης

Παρουσία του προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, και του διευθύνοντα συμβούλου, Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου, οι οποίοι παρακολουθούν από τις θέσεις των αξιωματούχων τη συνεδρίαση, συνεχίζεται η συζήτηση με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων, αλλά και την ομιλία του Παύλου Μαρινάκη, για το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, στη Βουλή.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας και οι ειδικοί αγορητές της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ και αντίστοιχα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας) που είχαν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν για τη θέση τους κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, με διαφορετικές αιτιάσεις δήλωσαν πως θα καταψηφίσουν επί της αρχής το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)».

Στην καταψήφιση του νομοσχεδίου επέμεινε και ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.

Αντίθετα, η εισηγήτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη ζήτησε την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου λέγοντας πως η ΕΡΤ ενισχύεται περαιτέρω με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά. Αξιοποιεί και ανταμείβει μετά από πολλά χρόνια το έμπειρο προσωπικό της και το επιβραβεύει με κίνητρα απόδοσης, υπό τον όρο η ΕΡΤ να είναι πλεονασματική γιατί οι εποχές των άκριτων κρατικών επιδοτήσεων έχουν παρέλθει, ενώ πάει μπροστά τα θέματα για την διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου και του Κράτους Δικαίου.

Μαρινάκης: Η Ελλάδα επιστρέφει γιατί ψηλώνει όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην εξωτερική πολιτική και το κράτος δικαίου

«Πάμε ένα βήμα μπροστά και για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση αλλά και στα θέματα ελευθερίας του Τύπου» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης κατά την τοποθέτησή του για το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ και τη θέσπιση κοινού πλαισίου σύμφωνα με την Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT).

Ο υφυπουργός, κατά την έναρξη ομιλίας του σχολίασε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ σχετικά με την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγονας «εάν και απάντησα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, εγώ λέω πάρτε το αλλιώς αυτό περί συγκάλυψης γιατί δεν σας βγαίνει -κάθε φορά που προσπαθείτε να χτίσετε, κάθε φορά- αυτό το αφήγημα περί συγκάλυψης επειδή δεν έχετε κανένα δεδομένο για το τεκμηριώσει». Ο υφυπουργός είπε ότι το να υποστηρίζεις ότι συγκαλύπτεις έναν μάρτυρα «που τον στέλνεις στον εισαγγελέα, μόνο ως ένα σύντομο ανέκδοτο μπορεί να ακουστεί, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω – για αυτό άλλωστε σας πιστεύουν όλο και λιγότεροι…».

Ο κ. Μαρινάκης, επίσης, διέψευσε δημοσίευμα που επικαλέστηκαν στις αναφορές τους και οι αγορητές της αντιπολίτευσης αλλά και πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός για επιχορήγηση με 70 εκατ. ευρώ των τηλεοπτικών σταθμών. Ο υφυπουργός είπε χαρακτηριστικά «κανένα κανάλι δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ από το Πρόγραμμα των Λευκών Περιοχών» και επισήμανε: «Αυτό είναι αίτημα των παραμεθόριων δήμων, ουσιαστικά τα χρήματα αυτά πάνε για την κατασκευή κεραιών και την αποκατάσταση προβλημάτων προκειμένου οι δέκτες σε παραμεθόριες περιοχές να πιάνουν το σήμα. Πρόκειται για κάτι που ενισχύει τα περιφερειακά κανάλια για τα οποία είναι ζωτικής σημασίας μια τέτοια πρωτοβουλία». Σχετικά με το Πρόγραμμα που αφορά την υβριδική τηλεόραση, που αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «και αυτό ως προς το αναφερόμενο ύψος του δεν είναι 70 εκατ. ευρώ, έχει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και προβολής συγκεκριμένων κοινωνικών μηνυμάτων». Ο υφυπουργός είπε ότι «αύριο στην έκτακτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών θα δώσω περισσότερες απαντήσεις και με στοιχεία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε νομοθετική βελτίωση στο σχέδιο νόμου με την οποία, όπως ανέφερε, «γίνεται δεκτό το αίτημα των εργαζομένων της ΕΡΤ ώστε στην Ειδική Επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το Κίνητρο Απόδοσης του ΔΣ να συμμετέχει και ένας εκ των εκπροσώπων των εργαζομένων».

Συνολικά για το σχέδιο νόμου είπε πως «θωρακίζουμε θεσμικά, διοικητικά την ΕΡΤ». Υπογράμμισε ότι «η δημόσια τηλεόραση για πρώτη φορά έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο που προήλθαν από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που έδωσαν γραπτές εξετάσεις με κλειστές κόλλες, αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους βαθμολογητές ενός ανεξάρτητου και κοινής αποδοχής φορέα και έτσι επιλέγησαν». Στη συνέχεια αυτή της διαδικασίας τώρα με το παρόν σχέδιο νόμου και οι γενικοί διευθυντές «θα προσέρχονται μετά από δημόσια πρόσκληση, όπως σε όλες τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και θα ακολουθείται μια διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια, ανοικτή διαδικασία και διαφανή».

«Νοικοκυρεύουμε την ΕΡΤ» είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι «η εισπαρξιμότητα του Ανταποδοτικού Τέλους ήταν μια πληγή σχεδόν 10 ετών» και προσέθεσε πως «ως εποπτεύον υφυπουργός, δεν δέχομαι να υπάρχουν κάποια “κορόιδα ” που κάθε μήνα πληρώνουν για να έχουμε μια δημόσια ραδιοτηλεόραση και να έχουμε κάποιους άλλους που δεν γνωρίζουμε γιατί δεν πληρώνουν και να αναζητείται το να πληρώσουν».

Απέρριψε και πάλι την κριτική ότι η αύξηση από 0,5% σε 1% του ποσού που θα παρακρατούν οι πάροχοι ενέργειας επί του Τέλους Υπέρ ΕΡΤ που εισπράττουν από τους λογαριασμούς ενέργειας αποτελεί «δωράκι» λέγοντας ότι «πέραν του ότι δεν είναι “δωράκι” και δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι μια κυβέρνηση που έχει πάρει 6,5 δισ. ευρώ από τους παρόχους για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έρχεται τώρα να κάνει “δώρο” ένα εκατομμύριο ευρώ στους παρόχους». Οι εισπράξεις που θα έχουμε από αυτά τα 52 εκατ. ευρώ των ανείσπρακτων οφειλών, εκτίμησε ο υφυπουργός, θα είναι πολύ περισσότερα από αυτό το μισό τοις εκατό που επιπλέον θα παρακρατούν οι πάροχοι. Ο κ. Μαρινάκης, επίσης, χαρακτήρισε «προβληματικό» το επιχείρημα της αντιπολίτευσης να πληρώνουν οι πάροχοι το επιπρόσθετο κόστος απόδειξης της μη εισπραξιμότητας του Τέλους από τους καταναλωτές και «δεν μπορεί να ζητείται από τους ελεγχόμενους να κάνουν τον έλεγχο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από την ΕΡΤ για να βλέπει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα»

Σχετικά με τη θέσπιση του bonus στους εργαζόμενους είπε ότι «επιβραβεύουμε το προσωπικό της ΕΡΤ, δίνουμε πίσω -μετά από περίπου 15 χρόνια- ένα μέρος των χρημάτων που στερήθηκαν οι εργαζόμενοι αυτοί». «Νοικοκυρεμένα, από πλεονάσματα και όχι από δανεικά».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα η ΕΡΤ να συμπράττει με δήμους, επιμελητήρια, ή το πολύτιμο Αρχείο της να μπαίνει στα σχολεία. Έδωσε έμφαση και στο σκέλος του νομοσχεδίου με τις πρόνοιες διαφάνειας που θεσπίζονται για τις δημόσιες διαφημίσεις, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των αγωγών SLAPP μιλώντας για τομές όπως αναγνωρίσθηκε από τις δημοσιογραφικές ενώσεις αλλά και από τους εκπροσώπους των φορέων της ΕΡΤ.

Το νομοσχέδιο αυτό είπε ο υφυπουργός, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε μια ευρύτερη εικόνα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τα νομοθετικά του Τύπου και των ΜΜΕ «αλλά γιατί αποτελεί μέρος μιας εθνικής προσπάθειας, μιας ζωτικής σημασίας, να κρατήσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας κόντρα σε συκοφάντες, δυστυχώς και εντός της χώρας, περί Κράτους Δικαίου».

Είπε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου αποδίδει, επικαλούμενος την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, εστίασε στις αναφορές των συμπερασμάτων της έκθεσης της ΕΕ που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, η οποία «αναγνωρίζει σημαντική πρόοδο ως προς την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας δημιουργίας νομοθετικών και μη νομοθετικών διασφαλίσεων για τη βελτίωση της προστασίας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του Τύπου».

Η έκθεση της ΕΕ τόνισε ο κ. Μαρινάκης «δεν έχει καμία σύσταση για την ΕΡΤ» και προσέθεσε: «Εσείς που λέτε ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη και δέχεστε αυτή την έκθεση που την δέχεται όλη η Ευρώπη πώς απαντάτε ότι 15 χώρες έχουν παραπάνω συστάσεις; Πώς γίνεται ο «τελευταίος» να έχει λιγότερες συστάσεις από 15 χώρες;». Παράλληλα επισήμανε πως ο γενικός πρεσβευτής που είναι εξειδικευμένος για όλα αυτά τα ζητήματα κατά την επίσκεψή του στην χώρας μας έχει κάνει ακριβώς όλες αυτές τις παραδοχές και βγάζει τα ίδια συμπεράσματα προόδου της χώρας μας με αυτά της ΕΕ.

Η προσπάθεια αυτή ενίσχυσης της ελευθερίας του Τύπου και του Κράτους Δικαίου είπε ο υφυπουργός είναι ζωτικής σημασίαw για τη χώρα μας, γιατί «κόντρα στους εγχώριους συκοφάντες, τους ευρωβουλευτές της Αριστεράς που μιλούσαν για νεκρές Μαρίες στον Έβρο και συκοφαντούσαν την χώρα, εμείς καταφέρνουμε με αποτέλεσμα να ανακτούμε την χαμένη αξιοπιστία, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ. Η προσπάθεια αυτή είναι θεσμικά και επιβεβλημένη και γίνεται μαζί με τους φορείς, τις ενώσεις, την Κοινωνία των Πολιτών […] Αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια είναι μέρος μιας μεγάλη μάχης της χώρας που γίνεται στην οικονομία […] Η Ελλάδα επιστρέφει γιατί δεν επιστρέφει μόνο οικονομικά. Η Ελλάδα επιστρέφει γιατί ψηλώνει ουσιαστικά και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και σε όλα τα θεσμικά ζητήματα. Άρα, αυτή η προσπάθεια για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου εντάσσεται και στην γενικότερη προσπάθεια της χώρας να επιστρέψει πίσω στους πολίτες όλα όσα στερήθηκαν. […] Η προσπάθεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας γιατί είναι μια προσπάθεια ιδεολογική καθώς επί χρόνια κουραστήκαμε από έναν πολιτικό χώρο να κουνάει το δάκτυλο και να μας λέει ότι έχει την αποκλειστικότητα της ευαισθησίας, της δημοκρατίας, της προόδου» και ο υφυπουργός καταθέτοντας μια σειρά από παρεμβάσεις στον χώρο των ΜΜΕ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και απειλών και αγωγών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσιογράφους, όπως είπε. «Αυτοί είστε εσείς, αυτός είναι ο πολιτικός σας χώρος, αυτή είναι η Ιστορίας σας, είστε ταυτισμένοι με την υποκρισία, ισχύουν τα ανάποδα από αυτά που δήθεν πρεσβεύεται».

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις του ειδικού αγορητή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου για υποεκπροσώπηση του κόμματος του από την ΕΡΤ λέγοντας ότι στις εκλογές το κόμμα του έλαβε ποσοστό 4,4% και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΤ ο κ. Βελόπουλος έχει το 8% της πίτας αναφορών και 11% σε επίπεδο συνεντεύξεων πολιτικών αρχηγών στην ΕΡΤ. Για την αξιοπιστία της ΕΡΤ, ο υφυπουργός επικαλέστηκε σειρά θετικών αξιολογήσεων διεθνών Μέσων και φορέων αλλά και των ίδιων των εργαζομένων της.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο σύνολο των νομοθετικών και θεσμικών μέτρων που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ λέγοντας «πως θα κάνουμε και άλλα πάρα πολλά ακόμα» που εσείς δεν κάνατε.

Η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτική τροπολογία κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητούν την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων της ΕΡΤ που προσλήφθηκαν κατά τη λειτουργία της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ., καθώς και την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού της ΕΡΤ στο νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου και Γιώργο Γαβρήλο, η τροπολογία έχει στόχο «να αρθούν επιτέλους οι κατάφωρες μισθολογικές αδικίες εις βάρος των εργαζομένων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Η τροπολογία προβλέπει την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ — ιδίως για όσους προσλήφθηκαν μέσω ΝΕΡΙΤ — ώστε να αποκατασταθεί η άνιση και αντισυνταγματική μεταχείριση που υφίστανται σε σχέση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, την Ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΕΡΤ, όπως προβλέπεται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, με πόρους που θα προέρχονται μεταξύ άλλων από τη διαφημιστική δαπάνη της ΕΡΤ, για την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων σε περιπτώσεις ανάγκης.

