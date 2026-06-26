Βελόπουλος: Όταν πονούσε η μέση του Βασίλη Καρρά, του έδινα τα σκευάσματά μου

Στη σχέση του με τον Βασίλη Καρρά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης.

Η αναφορά στον αείμνηστο τραγουδιστή έγινε μετά τη βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή. Ο ίδιος είπε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «μερακλώνει» με τον Βασίλη Καρρά και τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε στη συνέχεια για τη φιλική σχέση που, όπως είπε, είχε με τον Βασίλη Καρρά.

«Ο Βασίλης Καρράς ήταν χρόνια φίλος μου και τον εκτιμούσα πολύ. Και να σας πω κάτι; Όταν τον πονούσε η μέση του, ερχόταν και του έστελνα τα σκευάσματα εγώ δωρεάν, του Βασίλη, και μου έλεγε “ένα μπουκάλι στο μαγαζί”, αλλά εγώ δεν πήγαινα στα μπουζούκια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.