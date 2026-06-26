Βελόπουλος: Όταν πονούσε η μέση του Βασίλη Καρρά, του έδινα τα σκευάσματά μου

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στη φιλική του σχέση με τον Βασίλη Καρρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αποκάλυψε ότι παρείχε δωρεάν σκευάσματα στον αείμνηστο τραγουδιστή, όταν εκείνος πονούσε στη μέση του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σχέση του με τον Βασίλη Καρρά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».
  • Η αναφορά στον αείμνηστο τραγουδιστή έγινε μετά τη βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο οποίος είπε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «μερακλώνει» με τον Βασίλη Καρρά.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αποκάλυψε πως, όταν πονούσε η μέση του Καρρά, «του έστελνα τα σκευάσματα εγώ δωρεάν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σχέση του με τον Βασίλη Καρρά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Πέμπτης.

Η αναφορά στον αείμνηστο τραγουδιστή έγινε μετά τη βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή. Ο ίδιος είπε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «μερακλώνει» με τον Βασίλη Καρρά και τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε στη συνέχεια για τη φιλική σχέση που, όπως είπε, είχε με τον Βασίλη Καρρά.

«Ο Βασίλης Καρράς ήταν χρόνια φίλος μου και τον εκτιμούσα πολύ. Και να σας πω κάτι; Όταν τον πονούσε η μέση του, ερχόταν και του έστελνα τα σκευάσματα εγώ δωρεάν, του Βασίλη, και μου έλεγε “ένα μπουκάλι στο μαγαζί”, αλλά εγώ δεν πήγαινα στα μπουζούκια», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ