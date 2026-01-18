Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ακόμη μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας – Κυβέρνηση συνώνυμη της αποτυχίας και της αλαζονείας

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού «ακόμη μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών».
  • Ο κ. Τσουκαλάς κατήγγειλε την κυβέρνηση για αδράνεια σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021».
  • «Όσο για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, μόνο θυμηδία προκαλεί. Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τσουκαλάς
Φωτογραφία: Intime

«Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών» τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάνοντας λόγο για ακόμη μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητα, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

«Έχουν περάσει τρεις μέρες και τα κυβερνητικά στελέχη ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και τα εξώδικα της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που αναφέρονται σε σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Προφανώς σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκεια της.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών. Όπως πάντα, προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες, όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνηση του είναι συνώνυμη της αποτυχίας. Όσο, δε, για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, μόνο θυμηδία προκαλεί. Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Και κάτι τελευταίο, σημειώνει ο  εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Αφού ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;

  • Γιατί δεν επαναφέρει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και γιατί δεν διευρύνει το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία;
  • Πότε θα απολογηθεί για τις επιδόσεις της κυβέρνησης του στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών;
  • Πότε θα μιλήσει για τα εξοντωτικά ωράρια που έχει επιβάλλει με τη νομοθεσία του στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα;
  • Πότε θα δώσει εξηγήσεις για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων, στους οποίους έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τελικά διατήρησε την αυξημένη εισφορά ασθένειας;
  • Πότε θα τους εξηγήσει γιατί βλέπουν αυξήσεις μικρότερες από τον πληθωρισμό και η εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει να εξαφανίζει τη σύνταξη τους;»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του προστάτη: Καθοριστικός παράγοντας η διάρκεια της ορμονοθεραπείας

Σκαλίζετε τη μύτη σας; Ανησυχητική μελέτη δείχνει ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από αύριο

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πόσο θα διαρκέσουν – Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:15 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Γνωρίζουν ότι το πλαίσιο παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί

Στη φρεγάτα «Κίμων», το αγροτικό ζήτημα με σημείο αιχμής και την αυριανή συνάντηση με τους εκπ...
10:00 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης: Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο ΕΣΥ – Νέα έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό κατά της γρίπης

Έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος φιλο...
09:28 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ξεμπλοκάρουν 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής – Πλεύρης: Η Ελλάδα απολύτως αυστηρή απέναντι στην παράνομη μετανάστευση

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης εισάγει το νέο νομοσχέδιο του υπουργε...
07:53 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι στρατιωτικοί ενάντια στον νέο νόμο που ψηφίστηκε

Στα δικαστήρια λένε οι ενώσεις των στρατιωτικών ότι θα δοθεί η συνέχεια του πολυνομοσχεδίου πο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι