Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ακόμη μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας – Κυβέρνηση συνώνυμη της αποτυχίας και της αλαζονείας

«Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών» τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάνοντας λόγο για ακόμη μία ανάρτηση εικονικής πραγματικότητα, σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

«Έχουν περάσει τρεις μέρες και τα κυβερνητικά στελέχη ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και τα εξώδικα της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που αναφέρονται σε σοβαρό περιστατικό απώλειας κάλυψης του κυρίως ραντάρ σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Προφανώς σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκεια της.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών. Όπως πάντα, προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες, όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνηση του είναι συνώνυμη της αποτυχίας. Όσο, δε, για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, μόνο θυμηδία προκαλεί. Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, που διοικεί «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Και κάτι τελευταίο, σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Αφού ο κ. Μητσοτάκης είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας;