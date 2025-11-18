Τσακαλώτος στον Realfm 97,8: Ένα κόμμα που δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι transit, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στις δημοσκοπήσεις

Για την οικονομία, τις διεργασίες στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα και τις εσωκομματικές διαφωνίες στην Νέα Αριστερά, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για την τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και αν βοηθάει στην ανακούφιση των οικονομικών των πολιτών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε: «Από μία άποψη βοηθάνε γιατί μπορεί να υπάρχει μία ανακούφιση στα επιτόκια και άρα στα δάνεια των πολιτών είτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε στους πολίτες που έχουν ένα δάνειο για ένα σπίτι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν τα βασικά της οικονομίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε μία επενδυτική βαθμίδα από έναν οίκο και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεσαι αλλά όλα τα άλλα να είναι το ίδιο είναι μία θετική εξέλιξη».

«Υπάρχει μία Αρχή της Σοσιαλδημοκρατίας και της Αριστεράς από έναν διάσημο πολιτικό επιστήμονα που λέει ότι πρέπει να αναδιανέμεις το εισόδημα μέχρι αυτό να επηρεάσει τους δυσμενέστερους με κακό τρόπο. Άρα είσαι υπέρ της ισότητας εκτός κι αν αυτό χτυπήσει τους φτωχούς γιατί αυτό γίνεται αναποτελεσματικό. Η ΝΔ έχει την ανάποδη Αρχή: ότι θα βοηθήσουμε τα πιο φτωχά στρώματα αν δεν επηρεαστούν οι πιο πλούσιοι», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Και συνέχισε: «Κατά τη δική μου άποψη έχουμε μια σταθερότητα, λέει η κυβέρνηση, αλλά στη κοινωνική βιωσιμότητα έχουμε στασιμότητα, όχι σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι έχει 1,7 δισ. και μας λέει ‘φέρτε προτάσεις’, αλλά αυτό το 1,7 δισ. είναι αφού έχει αποφασίσει ότι τα μερίσματα θα είναι στο 5%, ο φόρος στις επιχειρήσεων θα είναι στο 22%, αφού αυξάνει τους εξοπλισμούς. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η κοινωνική βιωσιμότητα των ανθρώπων και το άλλο είναι η οικολογική βιωσιμότητα των ανθρώπων. Θεωρώ μακροπρόθεσμα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες περιπέτειες για την ελληνική οικονομία και δεν νομίζω ότι είναι μία οικονομία που θα φτάσει πολύ γρήγορα στο Α+ ή ΑΑ+ αν δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά».

Για τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «υπάρχει μία ρευστοποίηση εγώ θεωρώ σε όλο το πολιτικό σύστημα από την άκρα Δεξιά μέχρι την άκρα Αριστερά ακριβώς για αυτό που με ρωτήσατε πριν, γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτή τη στιγμή στα κοινωνικά ζητήματα και στη κλιματική κρίση. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος».

«Ο Αλέξης Τσίπρας (…) με την παραίτηση του από την βουλευτική έδρα είπε ότι όλη η αντιπολίτευση να το πω πρεβεζάνικα, ‘δεν τους κόβει’, δηλαδή ότι ‘δεν μπορούν και μπορώ εγώ’. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε αυτή τη φάση που ένας ηγέτης μόνος του αδιαμεσολάβητα με τον λαό μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτή τη στασιμότητα. (…) Θα δούμε τι θα κάνει. Λέει θα φτιάξει κόμμα, τι κόμμα θα είναι αυτό; Θα είναι κόμμα; Θα είναι ‘ομπρέλα’ με συνιστώσες; Θα είναι μία λίστα που θα έχει face control που θα επιτρέπει ‘ναι’ σε έναν πολιτικό και ‘όχι’ σε έναν άλλο πολιτικό; Όταν δεν το ξέρεις αυτό είναι πρόβλημα», τόνισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Κατά τη δική μου άποψη θα μπορούσε να υπήρχε λαϊκό μέτωπο αν το ΠΑΣΟΚ άλλαζε γραμμή με πιο σαφή τρόπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Δηλαδή να έφτιαχνε ένα μπλοκ δυνάμεων που ήταν λαϊκό μέτωπο και για να είναι λαϊκό πρέπει να είναι και αντιφιλελεύθερο. Αυτό δεν το βλέπω. (…) Δεν είναι καλή εξέλιξη. Έχουμε όλοι ευθύνη γι’ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητούν τα κόμματα αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πολιτικό «φλερτ» από την Νέα Αριστερά με το Μέρα25 του Γιάνη Βαρουφάκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι «δεν νομίζω με την έννοια ότι το Μέρα25 έχει πολύ μεγάλη περιχαράκωση. Θεωρεί ότι όσοι ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρα 2015 – 2019 είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να συμμαχήσουν, οπότε δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Αυτό δεν το λέω με ευχαρίστηση. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα της Αριστεράς πρέπει να συζητήσουν».

Ερωτηθείς για τις διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς και αν στελέχη όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου σκέφτονται την ένταξή τους σε ένα σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε ότι «η διαφωνία εγώ νομίζω ότι είναι ότι ένα μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θέλει άμεση απάντηση στο δίκαιο αίτημα του λαού ‘κάντε κάτι για τον κ. Μητσοτάκη να υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση’. Εγώ το ακούω αυτό. (…) Η διαφωνία μου με τους βουλευτές που μου είπατε είναι ότι ένα κόμμα που δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι transit κόμμα, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να χτίσεις το σπίτι σου, να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ λες αυτό για τη φορολογία, αυτό για την οικολογία, αυτό για την εξωτερική πολιτική και πάνω σε αυτό να ψάξεις τις συμμαχίες».