Θρασκιά: Δεν θα με παρασύρει εμένα κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος στο να παίξω το δικό του παιχνίδι

Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του αναφορικά με την συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε η Ράνια Θρασκιά.

«Όταν η ΝΔ φοβάται, το ξέρουμε πια καλά, παράγει ειδήσεις με την πρόθεση να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από τα προβλήματα που εκείνη τους έχει προκαλέσει. Ξεχνάνε, όμως, η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το βίωμα όλων των Ελλήνων, αυτό που ζούμε δηλαδή όλοι μας καθημερινά, είναι μία κυβέρνηση που μας έχει αφήσει απροστάτευτους στο ‘τέρας’ της ακρίβειας που εκείνη δημιούργησε και σε άλλα ‘τέρατα’ που εκείνη εξέθρεψε», είπε στο Open η Ράνια Θρασκιά.

Σε ερώτηση για να σχολιάσει τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης για τις δηλώσεις της για τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ η Ράνια Θρασκιά απάντησε: «Αν σας πω αυτό θα είναι σαν να πέφτω εγώ στη παγίδα να απολογούμαι στον κ. Μαρινάκη και στο πολύ ωραίο κόλπο και την ηχώ του που έχει ετοιμάσει κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα βήμα προς τη κοινωνία, κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι έχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό ότι είναι ενωμένο (…) Αν το απαντήσω θα είναι σαν να πέφτω στη παγίδα του, να χάνω τη μεγάλη εικόνα, να χάνω το δάσος και να πέφτω στο δέντρο. Δεν θα το κάνω αυτό».

«Επειδή ψάχνουν τα τρολ που τα εκφράζει πάρα πολύ ωραία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΝΔ μία διατύπωση την οποία θα μπορούσε να θολώσει, επειδή το μόνο εργαλείο που τους έχει απομείνει είναι η φθηνή προπαγάνδα και η ηχώ της που την σκορπάει και επιμολύνει το δημόσιο δημοκρατικό διάλογο ακριβώς για να φύγει η προσοχή του κόσμου από τα επίδικα», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα με παρασύρει εμένα κανένας κυβερνητικός εκπρόσωπος στο να παίξω το δικό του παιχνίδι», ανέφερε η Ράνια Θρασκιά.

«Δεν είπα τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και από αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει αυτόνομο στις εκλογές. (…) Αν λοιπόν μετεκλογικά προκύψει ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης με ένα προοδευτικό πρόσημο και αφού το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο και επικεφαλής θα ανοίξει μία συζήτηση δημοκρατική προς τον προοδευτικό χώρο της Ελλάδας, προκειμένου να σχηματιστεί μία κυβέρνηση, αν αυτό καταστεί ανάγκη – με επικεφαλής επαναλαμβάνω και πρώτο το ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας- τότε όποιοι θα είναι στοιχισμένοι κάτω από το πρόγραμμα το κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ που έχει εκφραστεί, που είναι συγκεκριμένο, που οι πολίτες δεν θα έχουν εκπλήξεις γιατί είναι αυτό που έχουμε πει, αυτό που είπαμε και στη ΔΕΘ, αυτό που εξειδικεύουμε», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «Υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα μιλήσουμε με όποιον αποδέχεται το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. (…) Το είπα και χθες (…) Όπως είπα και χθες υπάρχει η άνω τελεία και η επιφύλαξη για τον κ. Τσίπρα γιατί ακόμη δεν ξέρουμε αν θα κάνει κόμμα και τι φορέα θα εκπροσωπήσει. Το είπα και χθες. Δεν είπα ποτέ κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω κάθε φορά. Απλά χθες δεν τους άρεσε η μέρα, δεν τους άρεσε η συγκυρία. Αντί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να βγάλει μία ανακοίνωση για την 17η Νοέμβρη θεώρησε σκόπιμο να βάλει τη ‘μονταζιέρα’ να δουλεύει για εμένα επί ώρες».