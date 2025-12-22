Θεμιστοκλέους: Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να αγωνιστώ για την Ανατολική Αττική

Εύη Κατσώλη

πολιτική

«Αξία στη ζωή έχει να αγωνίζεσαι και όχι να συμβιβάζεσαι. Να διεκδικείς το καλύτερο. Για σένα, την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τον τόπο σου.

Η ζωή μας αλλάζει μόνο με τη συμμετοχή. Ρεαλιστικά. Υπεύθυνα. Τολμηρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μάριος Θεμιστοκλέους με αφορμή την ένταξή του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην περιφέρεια Α’ Ανατολικής Αττικής.

«Αυτό έχω μάθει δουλεύοντας στο ΕΣΥ ως παιδονευροχειρουργός, ως ενεργός πολίτης, ως πατέρας τριών παιδιών.

Όταν λειτουργήσαμε έτσι, πετύχαμε πάντα. Οργανώσαμε μέσα σε μία πρωτοφανή πανδημία το αρτιότερο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη. Δείξαμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα μιας Ελλάδας που πρωτοπορεί και πρωταγωνιστεί.

Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έκανε βήματα μπροστά. Σίγουρα δεν λύθηκαν όλα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλά που μας γεμίζουν προβληματισμό και καθημερινή αγωνία.

Κάθε πρόβλημα όμως, έχει λύση. Όταν υπάρχει όραμα, σχέδιο, πολλή δουλειά», τονίζει ο υφυπουργός υγείας.

Και προσθέτει: «Γι’ αυτό και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δυνατότητα που μου δίνει να αγωνιστώ για τον τόπο που ζω και αγαπώ.

Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ζούμε στην Ανατολική Αττική. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Να επενδύσουμε στο μέλλον μας.

Αξίζουμε περισσότερα και θα τα πετύχουμε».

20:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την οικογένεια του Ιωνά Καρούση – «Να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της»

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή τη...
20:23 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών – Τι συζήτησαν

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των φορέων του κλάδου των οδικών μεταφορών και της διαμεταφο...
19:57 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ ενισχύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο

Έχουμε εισέλθει σε νέα γεωπολιτική φάση «που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυ...
19:51 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: Επισκέφθηκε κοινωνικές δομές στη Θεσσαλονίκη – «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Κοινωνικές δομές και φορείς αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προο...
