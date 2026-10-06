Πλεύση Ελευθερίας: Πρόταση νόμου για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης

Πρόταση νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζομένους και εργαζόμενες στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλες και όλους γενικά τους συνταξιούχους, κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας.

Πρόκειται για την πρώτη από τις 30 προτάσεις νόμου που η Πλεύση Ελευθερίας σχεδιάζει να καταθέσει στην παρούσα Σύνοδο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος, η Πλεύση Ελευθερίας είχε θέσει το ζήτημα του 13ου και 14ου μισθού ήδη από τις 18 Δεκεμβρίου 2023, με την πρόταση νόμου «Επαναφορά δώρων εορτών και άδειας σε εργαζόμενους στο Δημόσιο», ζητώντας την αποκατάσταση ενός δικαιώματος που καταργήθηκε ως δήθεν «προσωρινό», αλλά παραμένει καταργημένο εδώ και 14 χρόνια.

«Η τότε πρόταση νόμου διαβιβάστηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, σύμφωνα με την έκθεσή του, το κόστος εφαρμογής της υπολογίστηκε σε 2,1 δισ. ευρώ ετησίως. Μετά την κατάθεση της σχετικής έκθεσης, η Κυβέρνηση αρνήθηκε να θέσει το θέμα σε συζήτηση στη Βουλή. Σήμερα, η Πλεύση Ελευθερίας επαναφέρει το ζήτημα, διεκδικώντας την πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων», επισημαίνει το κόμμα.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση:

«Η παρούσα πρόταση νόμου αφορά την οφειλόμενη και επιβεβλημένη αποκατάσταση των βίαιων απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο εισόδημά τους και οι συνταξιούχοι στις απολαβές τους κατά την περίοδο των κοινωνιοκτόνων μνημονιακών επιθέσεων στο εισόδημα, στο βιοτικό επίπεδο και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων στη χώρα μας.»

Η Πλεύση Ελευθερίας επισημαίνει ότι, 14 χρόνια μετά την «προσωρινή περικοπή», οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να στερούνται τα δώρα και τις αποδοχές που δικαιούνται, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια και το κόστος ζωής έχουν καταστήσει την καθημερινότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ολοένα δυσκολότερη.

«Σήμερα, συμπληρώνονται πλέον 14 χρόνια από την “προσωρινή περικοπή” μισθών και συντάξεων, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή δέσμευση για την επαναφορά τους.»

Η Πρόταση Νόμου αναδεικνύει παράλληλα τις συνέπειες των χαμηλών αποδοχών στον Δημόσιο Τομέα, από την εκπαίδευση και την υγεία έως τη δικαιοσύνη, την πρόνοια, την πολιτική προστασία, τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και τις επιπτώσεις στην οικογενειακή ζωή και στο δημογραφικό.

«Οι πενιχρές αποδοχές στο δημόσιο υποχρεώνουν εκπαιδευτικούς να πένονται όταν υπηρετούν εκτός της κύριας κατοικίας τους, πολύ δε περισσότερο σε νησιωτικές περιοχές, ιατρούς να εγκαταλείπουν σταθερά το Ε.Σ.Υ. σε αναζήτηση αξιοπρεπών απολαβών, όταν ο αντίστοιχος ρυθμός παραιτήσεων στρατιωτικών ιατρών, για τους ίδιους λόγους, από τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι ανησυχητικός.»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση των συνταξιούχων, που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης, περίθαλψης και φαρμακευτικής κάλυψης.

Η Πλεύση Ελευθερίας στηλιτεύει με σκληρή γλώσσα την κυβερνητική επιλογή να αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης του εισοδήματος των συνταξιούχων μέσω της παράτασης του εργασιακού τους βίου, αντί της αποκατάστασης των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.

«Η εισαγωγή της αέναης εργασίας ως ιδεολογικού βάθρου δήθεν απελευθέρωσης των συνταξιούχων από αναχρονιστικούς περιορισμούς, οδήγησε στη μετακύλιση στους ώμους των ηλικιωμένων συμπολιτών και συνανθρώπων μας της ατομικής ευθύνης για την επαύξηση των απολαβών τους, με διαρκή αγώνα ακόμη και στο βαθύ γήρας.»

Η Πλεύση Ελευθερίας υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης αποτελεί δίκαιο, εφικτό και επιτακτικό κοινωνικό αίτημα, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας.

«Η εξαγγελθείσα προσωρινότητα της περικοπής των επιδομάτων – δώρων, όπως αυτή προβλεπόταν στις μνημονιακές διατάξεις της προηγούμενης δεκαετίας έχει μεταμφιεσθεί σε δόλια μονιμότητα, στην άρση της οποίας στοχεύει η παρούσα πρόταση νόμου.»

Και καταλήγει:

«Ενόψει όλων αυτών, η πρόταση για άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και της αντίστοιχης 13ης και 14ης σύνταξης ανταποκρίνεται σε μια επιτακτική κοινωνική ανάγκη και αντίστοιχη κρατική υποχρέωση.»

Η Πλεύση Ελευθερίας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της και φέρνοντας στη Βουλή προτάσεις που αφορούν άμεσα την κοινωνία, την εργασία, το εισόδημα και την αποκατάσταση δικαιωμάτων που καταργήθηκαν στο όνομα της «προσωρινότητας» και της μνημονιακής πολιτικής.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Πρότασης Νόμου για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στους εργαζoμένους και εργαζόμενες στον Δημόσιο Τομέα

Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

Άρθρο 1

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται εκ νέου, σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος Δημοσίων Επιχειρήσεων, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤκαι όλων των μισθοδοτουμένων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής,τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων-Πάσχα) και το επίδομα αδείας, κατά τα κατωτέρω.

2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ορίζεται ίσο με τον μηνιαίο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο εργάζεται κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ορίζεται ίσο προς το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο εργάζεται κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.

4. Το επίδομα αδείας ορίζεται ίσο προς το ήμισυ του μηνιαίου βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο εργάζεται κάθε φορά ο υπάλληλος. Το επίδομα αυτό χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

5. Τα παραπάνω Επιδόματα υπολογίζονται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο υπάλληλος, κατά τις οριζόμενες στις προηγούμενες παραγράφους ημερομηνίες. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται τοάρθρο 1ο , παράγραφος Γ, υποπαράγραφος Γ1 , περίπτωση1, Ν.4093/2012 ( ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 )καθώς και κάθε συναφής κανονιστική πράξη .

Άρθρο 2

1. Με την έναρξή ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται, εκ νέου, σε όλους τουςσυνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης. Επίσης, στουςσυνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώςκαι το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται τοάρθρο 1ο, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β4 και παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ 6 Ν.4093/2012 ( ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 ) καθώς και κάθε συναφής κανονιστική πράξη .

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5/10/2026

Για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Αλέξανδρος Καζαμίας

Τζώρτζια Κεφαλά

Έλλη Ρούσσου

Σπύρος Μπιμπίλας».