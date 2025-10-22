Νέα Αριστερά: «Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Με την εντύπωση ότι… ψιχαλίζει έχει μείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, κάνοντας αναφορά στη «βιαστική πρωινή συνέντευξη “damage control”», όπου, όπως υποστηρίζει, «ο πρωθυπουργός σχεδόν υπερασπίστηκε την επιλογή Δένδια να απουσιάσει και να διαφοροποιηθεί μεγαλοπρεπώς».

«Δεν κατάφερε όμως να διασκεδάσει τις εξαιρετικά αλγεινές εντυπώσεις από την ανοίκεια επίθεση στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Οι μέρες του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας είναι μετρημένες», τονίζει η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι να φύγουν πριν κάνουν μεγαλύτερο κακό».

«Ο χουντονόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα καταργηθεί στην πράξη», καταλήγει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το έξυπνο hack που θα κάνει το κραγιόν σας να κρατήσει όλη την ημέρα

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

ΙΟΒΕ: Προβλέπει ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026 στην τριμηνιαία του έκθεση

Νέα έρευνα: Πώς μπορούν να βγουν άμεσα 10 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το δώρο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:14 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης στο «Briefing για τους πολίτες»: Έχουν ακουστεί τερατώδη fake news για το 13ωρο

Απαντήσεις αναφορικά με πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως το επίδομα των 250 ευρώ, μ...
19:00 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Νέα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στη Σμύρνη

Νέα συνάντηση, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλά...
18:56 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: «Η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ντροπιαστική για τη χώρα και τη Δημοκρατία μας»

«Η τροπολογία του κ. Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν έχει ...
18:41 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ – Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48, επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς