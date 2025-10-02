ΝΔ: Γκρίνιες για τους περιορισμούς στις εσωκομματικές εκλογές

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, θα διεξαχθούν πανελλαδικά, οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των 1.000 συνέδρων του κόμματος.

Με τη χθεσινή δημοσίευση της εγκυκλίου για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, ακούστηκαν και τα πρώτα παράπονα για τους περιορισμούς που τίθενται στη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του προέδρου στις τοπικές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απογευματινή, ο κανονισμός προβλέπει κώλυμα εκλογιμότητας για τα πρόσωπα που μέχρι σήμερα κατέχουν το ίδιο αξίωμα επί δύο συνεχόμενες θητείες, θέτοντας περιορισμούς σε αρκετούς νυν προέδρους να κατέλθουν εκ νέου, με ορισμένους, κυρίως Βορειοελλαδίτες, να γκρινιάζουν…

Την ανώτατη εποπτεία για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπου πρόεδρος ορίστηκε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, αντιπρόεδρος ο γραμματέας Οργανωτικού, Στ. Κονταδάκης, ενώ μέλη θα είναι οι Γ. Σμυρλής, Θ. Νέζης, Μαρία Ελένη Σούκουλη, Παναγιώτα Μοσχανδρέου, Ζ. Ιωακείμοβιτς, Αλ. Κόκκαλης και Γ. Ιωαννίδης.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρχεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός υγείας

ΠΟΕΔΗΝ: Θετικό βήμα οι αλλαγές στα ραντεβού αλλά η ταλαιπωρία των πολιτών θα συνεχιστεί λόγω έλλειψης προσωπικού

Ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία: Σήμερα η Διυπουργική σύσκεψη για τα μέτρα μείωσης – Τι θα συζητηθεί

Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει

Το JWST έκανε την πρώτη «μετεωρολογική πρόβλεψη» για έναν κοντινό κόσμο χωρίς ήλιο

Η Anthropic παρουσιάζει το Claude Sonnet 4.5: Διεκδικεί την κορυφή στην AI προγραμματισμού με νέα εργαλεία για developers
περισσότερα
13:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Νικήτας Κακλαμάνης για πλοίο «Οξυγόνο»: Μεταφέρεται σε λιμάνι του νότιου Ισραήλ – Αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των 27 Ελλήνων

Από αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυ...
12:41 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Γεραπετρίτης για Global Sumud Flotilla: Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των 27 Ελλήνων

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλ...
12:22 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (2/10/2025)

Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ...
12:20 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά: «Φουρτούνες» στην προσπάθεια για προσέγγιση με φόντο την… 4η φρεγάτα

«Ναι» στην αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, αλλά με αυστηρή κριτική κατά της κυβέρνησης για επ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης