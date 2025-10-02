ΝΔ: Γκρίνιες για τους περιορισμούς στις εσωκομματικές εκλογές

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, θα διεξαχθούν πανελλαδικά, οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των 1.000 συνέδρων του κόμματος.

Με τη χθεσινή δημοσίευση της εγκυκλίου για τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, ακούστηκαν και τα πρώτα παράπονα για τους περιορισμούς που τίθενται στη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του προέδρου στις τοπικές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απογευματινή, ο κανονισμός προβλέπει κώλυμα εκλογιμότητας για τα πρόσωπα που μέχρι σήμερα κατέχουν το ίδιο αξίωμα επί δύο συνεχόμενες θητείες, θέτοντας περιορισμούς σε αρκετούς νυν προέδρους να κατέλθουν εκ νέου, με ορισμένους, κυρίως Βορειοελλαδίτες, να γκρινιάζουν…

Την ανώτατη εποπτεία για τη διενέργεια των εσωκομματικών εκλογών έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπου πρόεδρος ορίστηκε η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ, αντιπρόεδρος ο γραμματέας Οργανωτικού, Στ. Κονταδάκης, ενώ μέλη θα είναι οι Γ. Σμυρλής, Θ. Νέζης, Μαρία Ελένη Σούκουλη, Παναγιώτα Μοσχανδρέου, Ζ. Ιωακείμοβιτς, Αλ. Κόκκαλης και Γ. Ιωαννίδης.