ΝΑΤΟ: Οι «φθηνοί» Patriot στη μάχη αντιμετώπισης ρουκετών και drones απειλών από αέρος

Μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας αναδύεται — μια εποχή που δεν καθορίζεται πλέον από απλές προθέσεις, αλλά από την έμπρακτη επιχειρησιακή εκτέλεση. Σε ολόκληρο τον κόσμο, η Αμερική ενισχύει την ασφάλεια των συμμάχων μέσω στρατηγικών επενδύσεων και βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων. Επεκτείνοντας την παραγωγική ικανότητα, ενισχύοντας την περιφερειακή υποστήριξη και συντήρηση (sustainment) και επιταχύνοντας την παράδοση κρίσιμων δυνατοτήτων πυραυλικής άμυνας, οικοδομείται μια πιο ανθεκτική αμυντική βιομηχανική βάση, επανακαθορίζοντας την έννοια του παγκόσμιου εταίρου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία υπέγραψαν κοινή δήλωση πρόθεσης για τη διερεύνηση της δημιουργίας μιας Εγκατάστασης Συντήρησης Πυραύλων PAC-3 στην Ευρώπη. Πρόκειται για την low-cost έκδοση των πυραύλων Patriot από την Lockheed Martin.

Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα ενισχύσει τη διάταξη ολοκληρωμένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας την επιτόπια συντήρηση, επαναπιστοποίηση και επισκευή εντός της περιφέρειας — διατηρώντας τους πυραύλους PAC-3 ετοιμοπόλεμους, αξιόπιστους και άμεσα αναπτύξιμους.

Βασιζόμενες σε αυτή τη δυναμική, η Lockheed Martin και η Rheinmetall υπέγραψαν επίσης μνημόνιο συνεργασίας (MOU), με την υποστήριξη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Γερμανίας, για την προώθηση των σχεδίων δημιουργίας του πρώτου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την κατασκευή, ενσωμάτωση και διανομή των συστημάτων ATACMS στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Κοινή Διαπίστωση είναι ότι η αποτροπή δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά κυρίως από την ταχύτητα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τις ισχυρές βιομηχανικές συνεργασίες.

Αυξημένη ζήτηση και επιτάχυνση παραγωγής

Η ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και μεταξύ των παγκόσμιων συμμάχων συνεχίζει να επιταχύνεται. Η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία – που κατασκευάζει και τα F-35 αλλά και τα F-16 – ανταποκρίνεται πραγματοποιώντας επενδύσεις για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας σε βασικά χαρτοφυλάκια, συμπεριλαμβανομένης της Ολοκληρωμένης Αεράμυνας & Αντιπυραυλικής Προστασίας και των Τακτικών Πυραύλων.

Ένα από τα σημαντικότερα διλήμματα των σύγχρονων αντιαεροπορικών δυνάμεων είναι η δυσανάλογη οικονομική ασυμμετρία: η αναχαίτιση ενός drone κόστους λίγων δεκάδων χιλιάδων δολαρίων με έναν πύραυλο αξίας εκατομμυρίων είναι μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η Lockheed Martin παρουσίασε το PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector), μια νέα έκδοση βλήματος για το σύστημα Patriot:

Κόστος κάτω από το 50%: Ενώ ένας συμβατικός αναχαιτιστής PAC-3 MSE κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, το PAC-3 ACE προσφέρεται σε λιγότερο από το μισό κόστος, επιτρέποντας στα αντιαεροπορικά πυροβόλα και τις συστοιχίες Patriot να διατηρούν απόθεμα απέναντι σε μαζικές επιθέσεις κορεσμού.

Ενώ ένας συμβατικός αναχαιτιστής PAC-3 MSE κοστίζει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, το PAC-3 ACE προσφέρεται σε λιγότερο από το μισό κόστος, επιτρέποντας στα αντιαεροπορικά πυροβόλα και τις συστοιχίες Patriot να διατηρούν απόθεμα απέναντι σε μαζικές επιθέσεις κορεσμού. Εύρος Στόχων: Σχεδιάστηκε στοχευμένα για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones / UAVs), πυραύλων cruise, επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Σχεδιάστηκε στοχευμένα για την καταστροφή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones / UAVs), πυραύλων cruise, επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς. Τεχνολογία Hit-to-Kill: Όπως όλη η οικογένεια PAC-3 (CRI & MSE), το PAC-3 ACE βασίζεται στην τεχνολογία άμεσης κινητικής σύγκρουσης (Hit-to-Kill / body-to-body impact), εξουδετερώνοντας τη γόμωση του εισερχόμενου στόχου με τεράστια μεταφορά κινητικής ενέργειας.

Όπως όλη η οικογένεια PAC-3 (CRI & MSE), το PAC-3 ACE βασίζεται στην τεχνολογία άμεσης κινητικής σύγκρουσης (Hit-to-Kill / body-to-body impact), εξουδετερώνοντας τη γόμωση του εισερχόμενου στόχου με τεράστια μεταφορά κινητικής ενέργειας. Πλήρης Συμβατότητα: Ενσωματώνεται άμεσα στις υφιστάμενες συστοιχίες Patriot και συνεργάζεται πλήρως με το ενοποιημένο σύστημα διοίκησης μάχης IBCS (Integrated Battle Command System) του Στρατού των ΗΠΑ.

Ενσωματώνεται άμεσα στις υφιστάμενες συστοιχίες Patriot και συνεργάζεται πλήρως με το ενοποιημένο σύστημα διοίκησης μάχης IBCS (Integrated Battle Command System) του Στρατού των ΗΠΑ. Χρονοδιάγραμμα: Η παραγωγή του προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός 36 μηνών, με τη συμμετοχή αμερικανικών και ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τον τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας του PAC-3 MSE και τον τετραπλασιασμό των συστημάτων THAAD και Precision Strike Missile (PrSM), ενώ προωθείται η δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου συντήρησης PAC-3 στη Γερμανία και κέντρου αριστείας για το σύστημα ATACMS σε συνεργασία με τη Rheinmetall.

HIMARS & HIMARS FLEX: Ταχεία Διάθεση Πυρών και Ευελιξία

Στον τομέα του Πυροβολικού Μάχης, το σύστημα εκτοξευτών HIMARS αποτελεί τη ναυαρχίδα των τακτικών πυρών ακριβείας. Η Lockheed Martin εφαρμόζει πρόγραμμα επιτάχυνσης κατασκευής (build-ahead program), επιτρέποντας την ταχύτερη παράδοση αρχικής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας στις σύμμαχες χώρες.

Επιπλέον, η νέα εξέλιξη HIMARS FLEX προσφέρει:

Προσαρμοστικότητα σε διάφορους φορείς/σασί: Δυνατότητα τοποθέτησης σε εγχώρια τροχοφόρα οχήματα.

Δυνατότητα τοποθέτησης σε εγχώρια τροχοφόρα οχήματα. Ευελιξία Μεταφοράς: Εύκολη αερομεταφορά με αεροσκάφη C-130 ή προσαρμογή για ναυτικές επιχειρήσεις.

Εύκολη αερομεταφορά με αεροσκάφη C-130 ή προσαρμογή για ναυτικές επιχειρήσεις. Αυτονομία & Νέα Πυρομαχικά: Υποστήριξη αυτόματης επαναφόρτωσης και ενσωμάτωση βλημάτων νέας γενιάς (όπως PrSM και GMLRS-ER).

Όπως έχει αποκαλύψει το enikos.gr, το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) έχει λάβει επικαιροποιημένη αμερικανική πρόταση που αφορά τη συνολική αναβάθμιση του πυραυλικού πυροβολικού της χώρας.

Εκσυγχρονισμός των MLRS M270

Η πρόταση περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων ερπυστριοφόρων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων MLRS M270 του Ελληνικού Στρατού (π.χ. 15 μονάδων) στο υπερσύγχρονο επίπεδο A2. Περιλαμβάνει νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου πυρός, ενισχυμένη θωρακισμένη καμπίνα, νέο κινητήρα και πλήρη δυνατότητα βολής κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Προμήθεια HIMARS & Πυραύλων ATACMS

Η πρόταση συνδυάζει την αναβάθμιση των MLRS με την παράλληλη απόκτηση τροχοφόρων εκτοξευτών HIMARS. Ο συνδυασμός αυτός ξεκλειδώνει τη δυνατότητα χρήσης των πυραύλων ATACMS (Army Tactical Missile System) με βεληνεκές έως 300 χιλιόμετρα, καθώς και των μελλοντικών πυραύλων PrSM. Η απόκτηση τέτοιας εμβέλειας από τα ελληνικά νησιά και τον Έβρο λειτουργεί ως «game changer» για τις ισορροπίες στο Αιγαίο, προσφέροντας δυνατότητα «βαθέως πλήγματος» (deep strike) σε στρατηγικούς υποστηρικτικούς στόχους.

Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Υποστήριξης (Hub) στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόταση για τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου διεθνούς τεχνικής υποστήριξης και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα για τα συστήματα MLRS / HIMARS. Ένα τέτοιο κέντρο θα παρέχει συντήρηση, επισκευές και πιστοποιήσεις όχι μόνο για τον Ελληνικό Στρατό, αλλά και για τις συμμαχικές χώρες της περιοχής, μετατρέποντας την Ελλάδα σε αμυντικό-τεχνολογικό κόμβο της ΝΑΤΟϊκής ανατολικής πτέρυγας.