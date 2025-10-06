Μητσοτάκης στο TikTok: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω βίντεο στο TikTok τη δυνατότητα των πολιτών να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων. Η πρωτοβουλία έχει ήδη οδηγήσει σε πάνω από 100.000 ραντεβού και 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις τις δύο πρώτες μέρες, αυξάνοντας τα διαθέσιμα ραντεβού σε 10 εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρει τα εξής: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ;

Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως.

Το ΕΣΥ αλλάζει!» συμπλήρωσε.

 

