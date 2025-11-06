Μέγαρο Μαξίμου: Ο Πίνατ… υποδέχτηκε τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών – Έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα παιχνίδι στο στόμα

Χθες το απόγευμα (5/11), στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και Αμερικανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Νταγκ Μπέργκμαν αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μπέργκμαν παρατήρησε τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, να παίζει με ένα παιχνίδι στο πάτωμα και τον χάιδεψε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Συζητήσαμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας τις οικονομίες και των δύο χωρών και βελτιώνοντας την εθνική μας ασφάλεια!»

Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025

Σήμερα, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Αρντιλ, ο επικεφαλής της Energean, Μαθιού Ρήγα, και ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης ,υπέγραψαν συμφωνία για έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τη συμφωνία, όπου συμμετέχει η ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο, ανέφερε: «Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας».

«Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», κατέληξε.

Στη 6η Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ελλάδα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφοίλ, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Σε δηλώσεις της, ανέφερε: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Αυτό δεν αφορά μόνο την κυριαρχία της αμερικανικής ενέργειας – είναι η υπεροχή και η σταθερότητα της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας την στρατηγική σημασία των κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.