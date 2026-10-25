LIVE: Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο για την επέτειο του «ΟΧΙ»

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής, αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία εφ’ όλης της ύλης στο Πολεμικό Μουσείο, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο του «ΟΧΙ». Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» μεταξύ άλλων οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ομιλία εφ’ όλης της ύλης αναμένεται να πραγματοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής.
  • Η ομιλία του εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο, με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ».
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, το «παρών» μεταξύ άλλων αναμένεται να δώσουν οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με έναν συγκινητικό βίντεο για τη έναρξη του πολέμου με την Ιταλία την 28η Οκτωβρίου του 1940 και την γερμανική εισβολή ξεκίνησε η εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο, με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ».

Με συγκίνηση μίλησε στην εκδήλωση η ηθοποιός, Μιμή Ντενίση επικαλούμενη το οικογενειακό παρελθόν της, καθώς ο πατέρας της είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος, Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ιωάννης Βεβούρος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις». Χαρακτήρισε, μάλιστα, «το έπος του 1940 ως την μεγαλύτερη δοκιμασία στη ιστορία της χώρας μας». Για τη δε γερμανική εισβολή και την κατοχή από τους Ναζί, ο Ιωάννης Βεβούρος έκανε λόγο για «ύμνο στην αντίσταση». Ο ίδιος μίλησε για τα 56 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που συνδυάστηκε με την πτώση της Χούντας και καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μίλησε για το αδιαπραγμάτευτο «ΟΧΙ» του Μεταξά, παρά το παρελθόν του, όπως χαρακτηριστικά είπε στέλνοντας μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας.

Το «παρών» μεταξύ άλλων έχουν δώσει οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

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