Κουτσούμπας: To ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε αποψινή του ομιλία στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στα πρώην Λιπάσματα Δραπετσώνας τόνισε ότι «παλεύουμε, για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκησης του ΚΚΕ: Να προχωρήσει η απαλλοτρίωση και η απόδοση στον λαό συνολικά των 640 στρεμμάτων, χωρίς αποζημίωση!

Όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες μπίζνες, να το ξεχάσουν! Θα είναι εδώ, όπως ήταν πάντα, ο λαός της περιοχής και το ΚΚΕ μπροστά, για να ματαιώσουν τέτοια σχέδια! Αυτό το μήνυμα στέλνει από εδώ σήμερα το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και η παρουσία όλων σας!».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι το Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» είναι «σταθερό σημείο αναφοράς για την τέχνη που αφυπνίζει και δεν αποκοιμίζει, που εμπνέει και εμπνέεται από τους αγώνες του λαού μας», και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνεται μέσα και από τον Πολιτισμό ο ριζικά διαφορετικός χαρακτήρας του κόμματός μας από όλα τα άλλα κόμματα που αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό ως εμπόρευμα! Αντίθετα, για εμάς, η πρωτοπόρα Τέχνη είναι δύναμη ανατρεπτική, επαναστατική! Είναι μια δύναμη που μπορεί να ανυψώσει, να μεταπλάσει τους ανθρώπους, αυτούς που τελικά θα αλλάξουν τον κόσμο!».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ «απλώνει το χέρι και απευθύνεται στους ανθρώπους του μόχθου που δεινοπαθούν και αγωνίζονται καθημερινά για να τα βγάλουν πέρα» και επισήμανε ότι «σήμερα όλες οι εξελίξεις φωτίζουν ότι αυξάνει όλο και περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν να βελτιωθεί ριζικά η ζωή μας και στο πώς τελικά ζούμε στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Η ανάπτυξη στην επιστήμη και στην τεχνολογία, τα άλματα στην παραγωγικότητα της εργασίας, όλα αυτά ακυρώνονται στην πράξη, γιατί στο επίκεντρο είναι το κέρδος των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων».

Έκανε λόγο για «το σκιάχτρο της δήθεν “πολιτικής σταθερότητας” που χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, για να εκβιάσει τον λαό και να αρπάξει την ψήφο του» και σημείωσε:

«’Αλλωστε, σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας τα τελευταία χρόνια έγιναν τα Τέμπη, το έγκλημα της Πύλου, η Βιολάντα, κάηκε η μισή Ελλάδα από τις πυρκαγιές, έρχεται το ένα κύμα ακρίβειας πίσω από το άλλο. Σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας – και μάλιστα με την ευρεία πολιτική συναίνεση όλων τους, πλην ΚΚΕ – προχώρησε η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε δυο πολέμους, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων».

«Γι’ αυτό ο λαός πρέπει να απορρίψει τους εκβιασμούς, να μην το φοβηθεί, αλλά αντίθετα να επιδιώξει να μην κάνει ό,τι θέλει η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, να μη νοιώθει δυνατή να περνάει αντιλαϊκά μέτρα, αλλά να νοιώθει αδύναμη, να τρέμει τον λαό και το ΚΚΕ σε κάθε της βήμα. Να είναι όσο γίνεται πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός, το κίνημά του και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και παντού» είπε.

Αναφέρθηκε στο «αηδιαστικό πολιτικό παζάρι με τις μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο και τους πλειστηριασμούς βουλευτικών εδρών, στο οποίο επιδίδονται τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» επιδιώκοντας «να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, να την εκτονώσουν σε ανώδυνα κανάλια και να γίνουν ξανά σανίδα σωτηρίας αυτού του σάπιου συστήματος, τώρα που μεγαλώνουν οι δυσκολίες και τα ζόρια του» ενώ άσκησε οξύτατη κριτική στον Αλ. Τσίπρα και στον Ν. Ανδρουλάκη.

«Κι επειδή η φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα το αστικό σύστημα, οι τεράστιες συγκλίσεις τους και οι δεσμεύσεις τους στο κεφάλαιο, δεν τους επιτρέπουν ούτε μια σικέ προεκλογική αντιπαράθεση ψεύτικων υποσχέσεων να κάνουν, γι’ αυτό προσπαθούν να στήσουν διαχωριστικές γραμμές αποκλειστικά στο επίπεδο των αντιλαϊκών “θεσμών”, της σκοτεινής “διαφάνειας”, του ανύπαρκτου “κράτους δικαίου”, ή γύρω από έννοιες που χρησιμοποιούν αφηρημένα και ψευδεπίγραφα, όπως η “εντιμότητα” και “καθαρότητα”, ψάχνοντας να τα βρουν ανάμεσα στη διαφθορά και τη σαπίλα τους» ανέφερε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Το ζήτημα φυσικά δεν είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση της ΝΔ για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν σκάσει επί των ημερών της, αν πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Ούτε συζήτηση δε χωράει γι’ αυτό και το ΚΚΕ θα συνεχίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή.

Το ζήτημα όμως είναι, την ίδια στιγμή, να μην περάσει η αυταπάτη ότι μπορεί να “καθαρίσει” αυτό το σύστημα που δουλεύει ολόκληρο γύρω από το κυνήγι του κέρδους, δηλαδή την πηγή κάθε βρωμιάς».

Ανέφερε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι ο Πειραιάς «είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη “που να κόβεται στα δύο” ίσια κι όμοια και να μοιράζεται δίκαια και για το κεφάλαιο και για τους εργάτες».

«Όμως στον Πειραιά, υπάρχουν και οι δυνατές εικόνες που φωτίζουν τον πραγματικό ρεαλισμό για την εργατική τάξη. Τον ρεαλισμό της σύγκρουσης με τη σημερινή βαρβαρότητα. Τον ρεαλισμό της εμπιστοσύνης στη δύναμή της. Τον ρεαλισμό της συμπόρευσης με το ΚΚΕ που είναι η καρδιά κάθε τίμιου και νικηφόρου αγώνα που δόθηκε σε αυτές τις γειτονιές» είπε και αναφέρθηκε στους μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης.

Είπε ότι η πείρα από τους αγώνες αυτούς αποδεικνύει ότι «το ΚΚΕ αποτελεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι’ αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού! Γιατί διαθέτει πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησης που συγκρούεται με την αιτία των προβλημάτων και όχι μόνο με τα αποτελέσματά τους».

Είπε ότι το όραμα του ΚΚΕ για τον Πειραιά «είναι τελείως διαφορετικό και θα το κάνουμε πράξη με τον λαό πρωταγωνιστή! Θέλουμε ένα λιμάνι φιλίας των λαών και όχι ορμητήριο πολέμου. Ένα λιμάνι στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και όχι των μονοπωλίων. Έναν Πειραιά κέντρο ζωής, πολιτισμού, αθλητισμού, μόρφωσης και λαϊκής ευημερίας και όχι κέντρο κινδύνων πολεμικής εμπλοκής, εντατικοποίησης και εργοδοτικών εγκλημάτων».

«Στην εργατούπολη του Πειραιά, στις εργατογειτονιές της Δραπετσώνας, του Κερατσινίου, του Περάματος, της Νίκαιας και του Κορυδαλλού, οι εργαζόμενοι, οι φυσικοί τους σύμμαχοι και τα παιδιά τους έχουν επιλογή. Να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Να ενισχύσουν τη δύναμη που βρίσκεται σταθερά δίπλα τους. Να δυναμώσουν τη φωνή που δε σιωπά. Να βάλουμε μεγάλους και αισιόδοξους στόχους και στις εκλογές. Στις προηγούμενες είχαμε πάρει σε Α΄ και Β΄ Πειραιά πάνω από 10%. Φανταστείτε τι δύναμη και εφόδια θα δώσει μια μεγαλύτερη αύξηση, ένα μεγάλο άλμα!» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του: «Θα δώσουν ώθηση και νέο αέρα στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου και αποφασισμένου λαού! Με πίστη ότι ο πλούτος που παράγουμε μπορεί να υπηρετήσει αυτούς που τον δημιουργούν! Με το ΚΚΕ μπροστά, με την ΚΝΕ μαζική, δυνατή για το ελπιδοφόρο αύριο, για μια νέα κοινωνία, για τον σοσιαλισμό!».