Κωνσταντίνος Τασούλας για Θεοφάνια: Φως και αλήθεια ως οδηγός προσωπικής και συλλογικής αναγέννησης

Enikos Newsroom

πολιτική

Τασούλας - Θεοφάνια

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο λιμάνι του Πειραιά για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων ανήμερα των Θεοφανίων και προέβη σε δήλωση τονίζοντας ότι «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα».

Ειδικότερα, κατά την δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Μετά το βαθιά εορταστικό ‘Αγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:04 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας για Θεοφάνια: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών ενάντια σε πολέμους και εκμετάλλευση

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για ...
12:57 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: «Είναι νάρκισσος, δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε» – Σφοδρή αντίδραση για τις δηλώσεις περί ecstasy

Έντονη αντίδραση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη...
10:38 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Τα Θεοφάνια φωτίζουν τον δρόμο της πατρίδας και των Ελλήνων – Μπορούμε να αισιοδοξούμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι

Με αφορμή τη σημερινή εορτή των Θεοφανίων, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ...
10:24 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Βελόπουλος: «Να φωτίσει ο Θεός κυρίως αυτούς που κυβερνούν και έχουν ξεχάσει τις πανανθρώπινες αξίες» – Το μήνυμά του για τα Θεοφάνια

«Συνελληνίδες, συνέλληνες, σήμερα τα Θεοφάνια. Η ημέρα αυτή αναφέρεται στη φανέρωση των τριών ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι