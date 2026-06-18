ΚΚΕ: Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει την πλατφόρμα «poso hanei» ο εργαζόμενος από την «Κοινωνική Συμφωνία» της ντροπής

Στις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια και την κοινωνική συμφωνία αναφέρεται το ΚΚΕ, σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου.

«Μετά την απάτη της πλατφόρμας “poso kanei”, για την αντιμετώπιση δήθεν της ακρίβειας, σήμερα ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία “poso hanei” ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω. Αυτό άλλωστε είναι το περιεχόμενο της Κοινωνικής Συμφωνίας της ντροπής, που η κυβέρνηση του υπέγραψε νύχτα με τους μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο για σκάνδαλα, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο και την στήριξαν και οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων!».