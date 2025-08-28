Γκιουλέκας από Θεσσαλονίκη: Ο πρωθυπουργός ήρθε και συζήτησε με τους εκπροσώπους των φορέων

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Γκιουλέκας

«Ο πρωθυπουργός ήρθε, μίλησε και συζήτησε με τον κόσμο, με τους Θεσσαλονικείς, με τους εκπροσώπους των φορέων και αυτός ήταν ο σκοπός, κάτι το οποίο είναι προετοιμασία για την επόμενη εβδομάδα, για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ όπου εκεί θα ακούσουμε και την οικονομική πολιτική γι’ το επόμενο έτος», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης, την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις συναντήσεις του με εκπροσώπους φορέων.

Γκιουλέκας: Περάσαμε από την περίοδο των χαμένων ευκαιριών στην περίοδο των προοπτικών

«Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Τη σημασία που δίνεται για τη Μακεδονία και τη Θράκη και το ότι ανάμεσα στα άλλα συζήτησε με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας για τα ζητήματα της εξωστρέφειας των ΑΕΙ. Και να επισημάνω ότι έγινε και πράξη επιτέλους αυτό το οποίο με τους πρυτάνεις συζητήσαμε και το υιοθέτησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο η ίδρυση στη Φιλοσοφική Σχολή μιας ακαδημαϊκής έδρας για τη μελέτη της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της εποχής του. Κάτι που έλειπε από την πατρίδα μας και κάτι που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το ακαδημαϊκό και ιστορικό γνωστικό πεδίο, αλλά και για την πολιτιστική μας διπλωματία», είπε ο κ. Γκιουλέκας.

