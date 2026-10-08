Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: Να θεσμοθετηθούν οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα

«Ζητώ να θεσμοθετήσουμε πλέον μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της Τουρκίας […] Θέλει να μπει στην Ευρώπη, εισπράττει κονδύλια και από την άλλη πλευρά απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο», τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, παρουσία του επιτρόπου Ραφαέλε Φίτο, στη συζήτηση για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Οι γόρδιοι δεσμοί δε λύνονται, κόβονται και σήμερα πρέπει να κόψουμε τον βήχα της Τουρκίας. Kαι αυτός ο βήχας είναι παραβιάσεις, είναι απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας», είπε ο κ. Αυτιάς και αμέσως προσέθεσε:

«Σήμερα λοιπόν ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ζητώ να θεσμοθετήσουμε πλέον μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της Τουρκίας για να βάλει μυαλό κύριε Επίτροπε, διαφορετικά δεν βάζει μυαλό. Δείτε το παράλογο. Θέλει να μπει στην Ευρώπη εισπράττει κονδύλια και από την άλλη πλευρά απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

«Και κάτι άλλο, κ. Ερντογάν δεν θα χρειαστεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός άδεια από εσάς για να επισκεφθεί το Καστελλόριζο και τα νησιά του Αιγαίου. Kαι τα περί “μεγάλης πατρίδας” να τα αφήσετε κατά μέρος. Το Αιγαίο είναι ελληνικό και αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε», κατέληξε ο κ. Αυτιάς.