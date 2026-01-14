Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση με αφορμή την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει τις αναφορές της κας Καρυστιανού για τα οικονομικά του Συλλόγου, ζητώντας της να αποκαλύψει «τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».
  • Ο υπουργός παραθέτει δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, όπου αναφέρει ότι σιωπά «για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου», ενώ ο ίδιος υπενθυμίζει ότι είχε κατηγορήσει την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε

Ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και τα όσα έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή της.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζει τα όσα αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού για τα οικονομικά του Συλλόγου και τονίζει: «Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου…. Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».

00:05 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

