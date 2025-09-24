Εισήγηση Δένδια για αγορά 4ης Belharra – «Είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη»

«Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην Βουλή και στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Ο υπουργός ανέφερε πως «θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τη σύμβαση για την απόκτηση μια φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++» και σημείωσε:

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση ”Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις 10 σημαντικές βελτιώσεις, τη δυνατότητα αυτής της τέταρτης φρεγάτας του ”Θεμιστοκλή” και μετά των τριών άλλων φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Cruise με δυνατότητα άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Cruise Naval. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

