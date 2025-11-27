Χάρης Δούκας για Πολεοδομίες: «Όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους – Ανεπιθύμητος ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο» τον χριστουγεννιάτικο «μποναμά» της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τις οικοδομικές άδειες και τις κατασκευές στο Κτηματολόγιο και εκφράζοντας έντονη κριτική για τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της απόφασης.

Χάρης Δούκας: «Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους είναι ανεπιθύμητος»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζει ότι η κυβέρνηση αφαιρεί από τους δήμους το βασικό εργαλείο που διαθέτουν για να οργανώνουν τις πόλεις, να βάζουν κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης, να σχεδιάζουν μαζί με τους δημότες πώς οι πόλεις θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές.

Το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

