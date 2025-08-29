ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Υπουργικό Συμβούλιο: Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Enikos Newsroom 10:29, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 πολιτική Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δείτε απευθείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μοιράσου το: Οι δύσκολες στιγμές τελειώνουν για 3 ζώδια – «Μία πρόκληση έρχεται στον δρόμο σας» Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ – Την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Ρωσία Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους: Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας 18 λεπτά πριν Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες 47 λεπτά πριν Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ – Την κατάρριψη 54 ουκρανικών drones ανακοίνωσε η Ρωσία 2 ώρες πριν Τραγωδία στην Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο 4 ώρες πριν Νέα εποχή: Μαχητικά drones αντικαθιστούν τα μαχητικά αεροσκάφη… το 2026 3 ώρες πριν Ο «δίδυμος» νεολιθικός οικισμός της Κνωσού: Ανακαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά στοιχεία 8.800 ετών στην Ίμβρο 2 ώρες πριν Έξαλλη μητέρα που ψώνιζε σχολικά είδη: «Η υπάλληλος έκανε αγενή χειρονομία επειδή τα παιδιά μου έκαναν φασαρία» 2 ώρες πριν Γρήγορη συνταγή για σαλάτα με τραγανό ρύζι και γαρίδες στο air fryer… με βιετναμέζικη έμπνευση 39 λεπτά πριν Οι δύσκολες στιγμές τελειώνουν για 3 ζώδια – «Μία πρόκληση έρχεται στον δρόμο σας» 7 λεπτά πριν Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο στην Κέρκυρα το Σάββατο» – Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι 14 λεπτά πριν Μιχαηλίδου: Tην επόμενη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή 17 λεπτά πριν US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε – Ο αγώνας κράτησε 4,5 ώρες 18 λεπτά πριν Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες ENIKOS NETWORK Eurostat: 1 στους 10 Έλληνες δεν έχει τη δυνατότητα για κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα Διαβήτης: Πότε οι κράμπες στα πόδια μπορεί να είναι σύμπτωμα της πάθησης; Τι απαντούν οι ειδικοί ΟΠΕΚΑ: Σήμερα Παρασκευή πληρώνονται τα επιδόματα Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός FBI: Νέα προειδοποίηση για απάτη που στοχεύει ηλικιωμένους και ευάλωτους – «Μην εγκαταστήσετε εφαρμογές που σας λένε στο τη... Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot περισσότερα 09:33 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους: Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας Αυστηρή απάντηση τόσο από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και από τον Κυβερνητ... 09:19 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν «Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δε... 09:08 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Απάντηση Μαρινάκη στον Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν» Στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε ο υφυπουργός παρά τω Π... 07:33 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 Παπαθανάσης από Θεσσαλονίκη: Η Β. Ελλάδα στην «καρδιά» της αναπτυξιακής εξίσωσης Αυξημένο σε ποσοστό 212% θα καταγράφεται το 2026 και συνολικά σε μια επταετία το Αναπτυξιακό Π... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7 λεπτά πριν Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο στην Κέρκυρα το... 14 λεπτά πριν Μιχαηλίδου: Tην επόμενη εβδομάδα έρχεται το... 17 λεπτά πριν US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε – Ο αγώνας κράτησε 4,5... 18 λεπτά πριν Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με... 23 λεπτά πριν Ρόδος: 30χρονος απείλησε με μαχαίρι και χτύπησε... 29 λεπτά πριν Τηλεθέαση (28/8): Τα νούμερα για πρωινές και... 31 λεπτά πριν Ακίνητα: Εξοχικά από χρυσάφι στα νησιά – Δείτε τις... 39 λεπτά πριν Οι δύσκολες στιγμές τελειώνουν για 3 ζώδια – «Μία... ΟΠΕΚΑ: Σήμερα Παρασκευή πληρώνονται τα επιδόματα Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή MUST READ Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm» Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix