ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Βουλή: Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια – Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
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Παρακολουθήστε απευθείας από τη Βουλή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια.

Δείτε το βίντεο:

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