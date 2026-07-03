ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Βουλή: Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια – Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη EN ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εύη Κατσώλη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10:34, Παρασκευή 03 Ιουλίου 2026 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:35, Παρασκευή 03 Ιουλίου 2026 Πολιτική Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google Παρακολουθήστε απευθείας από τη Βουλή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την ακρίβεια. Δείτε το βίντεο: ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΒΟΥΛΗ Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ