ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Enikos Newsroom 12:33, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μοιράσου το: «Έχασα 45 κιλά σε 6 μήνες με μία απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής μου» – Από την κατάθλιψη στην ψυχική και σωματική ευεξία Φιλιππίνες: Οι αρχές αποτιμούν τις ζημιές μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ – Κατευθύνεται στην Ταϊβάν Πέθανε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Νίκος Ζερβόπουλος σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 35 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Έντονη καταιγίδα στην Αττική, μποτιλιάρισμα σε Αττική Οδό και Λ. Κηφισού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη 1 ώρα πριν Αθήνα: Από τόπος προσευχής, σε τόπο… συναλλαγών – Όταν ο 46χρονος ρασοφόρος ζητούσε βοήθεια για την κατασκευή ιερού ναού που χρησιμοποίησε ως καβάτζα ναρκωτικών 30 λεπτά πριν Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Χρήση του δικαιώματος σιωπής από τον γαμπρό του 39χρονου 30 λεπτά πριν Τραγωδία στην Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες σε φρικτό τροχαίο 1 ώρα πριν Σαρκοζί: Η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκισή του με βραχιολάκι – Η φυλακή είναι «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική», λέει ο ίδιος 2 ώρες πριν «Έχασα 45 κιλά σε 6 μήνες με μία απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής μου» – Από την κατάθλιψη στην ψυχική και σωματική ευεξία 5 ώρες πριν Αρνείται να γίνει το «πορτοφόλι της σχέσης» – «Δεν σκοπεύω να χρηματοδοτώ το πολυτελές της lifestyle – Νιώθω ότι με εκμεταλλεύεται» 4 ώρες πριν Τα 3 ζώδια που εισέρχονται σε μια νέα δυναμική περίοδο – «Απροσδόκητες θετικές αλλαγές» 3 ώρες πριν Γλώσσα του σώματος: 8 λάθη που υπονομεύουν την εικόνα σας 4 λεπτά πριν Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα» σώθηκε ο οδηγός 10 λεπτά πριν Ρωσία: Η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει, λέει το Κρεμλίνο – Προετοιμάζεται επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία 17 λεπτά πριν Ρωσία: Crypto-εκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Η Λαμποργκίνι του ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες 22 λεπτά πριν Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις – Ολόκληρες περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι 30 λεπτά πριν Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Χρήση του δικαιώματος σιωπής από τον γαμπρό του 39χρονου ENIKOS NETWORK Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα Πέντε επενδυτικές προτάσεις για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-έργο 350 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ Έρχονται 4 δώρα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους τον Δεκέμβριο – Όλες οι λεπτομέρειες ΣΔΙΤ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Όλα όσα είπαν Παπαθ... Τι σημαίνει η φράση «εκ των ενόντων» και από πού προέρχεται Το «σπιν» επηρεάζει τη δομή του κρυστάλλου του στερεού οξυγόνου υπό ακραία μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα μελέτη περισσότερα 12:58 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 Παπασταύρου: Οι συμφωνίες στο Ζάππειο παρέχουν στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια «Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία που έκλεισε στο Ζάππειο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργ... 12:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 Υπουργείο Υγείας: Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των Κινητών Ομάδων Υγείας Την επέκταση των δράσεων με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με σ... 10:37 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 Συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά το περασμένο Σάββατο Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τ... 10:23 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 «Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου: Το δύσκολο Σαββατοκύριακο χωρίς τη σύζυγό του στο σπίτι – «Πώς δουλεύει το πλυντήριο πιάτων;» «Mission impossible» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου το Σαββατοκύριακο, καθώς χρειάστηκε να μείνε... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε... 10 λεπτά πριν Ρωσία: Η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει, λέει το... 17 λεπτά πριν Ρωσία: Crypto-εκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Η... 22 λεπτά πριν Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από... 30 λεπτά πριν Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή οι 2 κατηγορούμενοι... 30 λεπτά πριν Τραγωδία στην Κορινθία: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά... 35 λεπτά πριν Κακοκαιρία: Έντονη καταιγίδα στην Αττική,... 38 λεπτά πριν Παπασταύρου: Οι συμφωνίες στο Ζάππειο παρέχουν στην... 44 λεπτά πριν Κρεμλίνο: Ο Λαβρόφ εργάζεται ενεργά ως ΥΠΕΞ παρά τις... Έρχονται 4 δώρα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους τον Δεκέμβριο – Όλες οι λεπτομέρειες ΣΔΙΤ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Όλα όσα είπαν Παπαθανάσης και Γεωργιάδης Τα κίνητρα που δίνονται για συνταξιοδότηση – Αναμένονται 220.000 αποχωρήσεις έως το τέλος του χρόνου Κτηματολόγιο: Πώς σώζεται η περιουσία από… το δάσος και τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις παγίδες ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για το τέλος του shutdown – Όσα προβλέπει και τα επόμενα βήματα για άρση του αδιεξόδου MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα