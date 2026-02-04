Ανδρουλάκης: Προτάσσουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο με καθολικά προγράμματα πρόληψης και ενίσχυση των ογκολογικών δομών του ΕΣΥ

Ανάρτηση στα social media έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου είναι μια υπόμνηση της αξίας της πρόληψης αλλά και του χρέους μας να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς και οι οικογένειες τους με θάρρος και ελπίδα», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης και τονίζει ότι «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα».

«Προτάσσουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο, με καθολικά προγράμματα πρόληψης και ενίσχυση των ογκολογικών δομών του ΕΣΥ, με δωρεάν γονιδιακό έλεγχο στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως προτείνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και με κινητές μονάδες παντού, και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι προ μηνός επισκέφτηκε τον ξενώνα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» και διαπίστωσε «τη μάχη που δίνουν για την πρόσβαση των παιδιών τους σε διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας, στη διευκόλυνση της φροντίδας τους με νοσηλευτές κατ’ οίκον, αλλά και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τους, που προσθέτουν αντί να αφαιρούν βάρη και προβλήματα». «Ακόμη έχουμε πολλά να κάνουμε και σε αυτό το χρέος έχουμε μόνο έναν δρόμο, να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις», σημειώνει.

