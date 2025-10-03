Αλέξης Τσίπρας: Το διακομματικό «πηγαδάκι» στο Στρασβούργο και τα σενάρια για νέο κόμμα

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διακομματική ελληνική αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μία πολύ δεμένη ομάδα στο Στρασβούργο και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μαζί με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου» έγραψε στη λεζάντα η Ντόρα Μπακογιάννη.

Φυσικά το ερώτημα είναι τι συζητούσε εκτός μικροφώνου αυτή η ομάδα του Στρασβούργου, καθώς τα σενάρια για παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ίδρυση νέου κόμματος επιμένουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν άνοιξε τα χαρτιά του στην παρέα στο Στρασβούργο παρά το θετικό κλίμα μεταξύ τους.

Ωστόσο κάποιοι συμπέραναν από τα λεγόμενά του ότι η ίδρυση κόμματος είναι ειλημμένη απόφαση απλώς μένει να αποφασιστεί ο χρόνος των σχετικών ανακοινώσεων.

Αυτό για το οποίο ήθελε να μιλήσει, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός είναι επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του το οποίο αναμένεται να βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στις σελίδες του ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανατρέξει μία περίοδο περίπου 10 ετών, από το πώς ένα μικρό κόμμα της Αριστεράς και του 3% ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε την εξουσία, τις σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές αλλά και πώς στην συνέχεια ηττήθηκε από την ΝΔ οδηγήθηκε στην αντιπολίτευση.

