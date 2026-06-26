Άκης Σκέρτσος: Το έργο μας είναι το θεμέλιο της αξιοπιστίας μας

«Πώς κωδικοποιείς και επικοινωνείς το κυβερνητικό έργο 7 χρόνων;» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του, όπου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «οι άνθρωποι δεν ψηφίζουμε με το μυαλό στο παρελθόν αλλά με το βλέμμα στο μέλλον. Γι’αυτό και οι εκλογές δεν κερδίζονται με απολογισμούς» αλλά «με την επίμονη προσπάθεια για ένα καλύτερο παρόν μαζί με ρεαλιστικές και ταυτόχρονα φιλόδοξες προτάσεις για ένα πιο αισιόδοξο και δίκαιο μέλλον για όλους και όλες χωρίς αποκλεισμούς».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Πώς κωδικοποιείς και επικοινωνείς το κυβερνητικό έργο 7 χρόνων;

Οι άνθρωποι δεν ψηφίζουμε με το μυαλό στο παρελθόν αλλά με το βλέμμα στο μέλλον. Γι’αυτό και οι εκλογές δεν κερδίζονται με απολογισμούς. Κερδίζονται με την επίμονη προσπάθεια για ένα καλύτερο παρόν μαζί με ρεαλιστικές και ταυτόχρονα φιλόδοξες προτάσεις για ένα πιο αισιόδοξο και δίκαιο μέλλον για όλους και όλες χωρίς αποκλεισμούς.

Το έργο μας, ωστόσο, είναι το θεμέλιο της αξιοπιστίας μας. Μπορούμε να υποσχεθούμε ένα καλύτερο μέλλον διότι αποδείξαμε ότι υπήρξαμε και συνεχίζουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε έναντι των πολιτών τόσο το 2019 όσο και το 2023.

Ο κυβερνητικός απολογισμός που ετοιμάσαμε και παρουσιάζουμε σε κάθε περιφέρεια της χώρας επιχειρεί να κάνει 4 πράγματα:

να θυμίσει όσα πετύχαμε από το 2019 έως σήμερα σε 30 πεδία πολιτικής με τρόπο μετρήσιμο και μη αμφισβητήσιμο.

να αναδείξει τη σημασία της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας για να ξαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην πολιτική και τη διακυβέρνηση της χώρας.

να υποστηρίξει βάσιμα και τεκμηριωμένα ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που υπόσχεται και υλοποιεί όχι 1, 2 ή 3 αλλά τουλάχιστον 9 από τα 10 που έχει υποσχεθεί. Άρα είναι δύναμη πραγματισμού και ευθύνης.

και τέλος να χρησιμεύει σαν ένα «ψηφιακό αποθετήριο» με τα SOS, όπως λέγαμε και στο σχολείο, δηλαδή με τα βασικά επιχειρήματα και δεδομένα που απαντούν σε κάθε επίθεση ισοπέδωσης ή ακύρωσης είτε από τον αριστερό είτε από τον ακροδεξιό λαϊκισμό.

Βρισκόμαστε στη μέση μια δεκαετούς προσπάθειας μετασχηματισμού της πατρίδας μας, του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, με ορίζοντα το 2030, δηλαδή τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Γνωρίζουμε ότι οι παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα μας είναι ακόμη αρκετές. Ωστόσο, η πρόοδός μας είναι αναμφισβήτητη και μετρήσιμη.

Καταφέραμε σε πολλά πεδία πολιτικής να νικήσουμε τον «ασάλευτο χρόνο» της ελληνικής πραγματικότητας όπου για δεκαετίες δεν άλλαζε τίποτα. Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για να λύσουμε και τις τελευταίες μεγάλες εκκρεμότητες που κουβαλάμε σαν βαρίδια ακόμη και από τον προηγούμενο αιώνα.

7 χρόνια μετά είναι ευκαιρία να ξανασυστηθούμε και να ξαναθυμηθούμε όσα πετύχαμε μαζί αλλά και όσα συνεχίζουν να μας πληγώνουν και πρέπει να διορθωθούν. Αλλωστε, ο εκσυγχρονισμός του κράτους δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Σε κάθε περίπτωση, το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Η Ελλάδα αλλάζει και προχωράει μπροστά, με όλους για όλους».