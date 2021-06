Μπογδάνος στον Realfm 97,8 για Ζάεφ: Δεν είναι μονά - ζυγά όλα δικά τους

"Υπάρχει ένα σκέλος του εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου των κ.κ. Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη "Η τελευταία μπλόφα", που περιγράφει το πώς στα τέλη του καλοκαιριού του 2015, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας συμφώνησε με την κ. Μέρκελ ως αντάλλαγμα για τη στήριξή της στην πορεία της δεύτερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να φέρει το ζήτημα της Μακεδονίας και ουσιαστικά να δώσει τη Μακεδονία με έναν τρόπο, ο οποίος θυμίζει συναλλαγή. Έγινε όλο αυτό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν όχι μια πτέρυγα της ΝΔ αλλά η μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, που έχει και πατριωτικές ευαισθησίες, αλλά συγχρόνως δεν είναι ούτε ακραία ούτε φανατική" δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε ότι "εάν μιλούσαμε για μια συμφωνία, η οποία προσδιορίζει τη γλώσσα και την εθνική ταυτότητα των αγαπητών μας βορείων γειτόνων ως "Βορειομακεδονική", τότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Όμως ακόμη και με τις κακές προβλέψεις αυτής της συμφωνίας, για την οποία η ΝΔ είχε υπάρξει ξεκάθαρη, δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε -όχι μόνο επειδή είναι μια διεθνής συνθήκη για λόγους αρχής - αλλά και για πρακτικούς λόγους, επειδή έχουμε απέναντί μας την αναθεωρητική Τουρκία, που ψάχνει ευκαιρίες για να προσβάλλει διεθνείς συνθήκες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα πρέπει να τηρούνται τα ελάχιστα αυτής, κατά τα άλλα, προβληματικής συμφωνίας. Όταν αυτά τα ελάχιστα δεν τηρούνται, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά οποιασδήποτε κυβέρνησης έχει βάλει την υπογραφή της, εν ονόματι του λαού της, να υπερασπίζεται αυτά τα οποία η ίδια η συμφωνία προβλέπει. Εάν λοιπόν, οι Σκοπιανοί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι Μακεδόνες, ή μάλλον ότι η χώρα τους δεν είναι Μακεδονία, διότι δυστυχώς δεν μπορώ να το χωνέψω αλλά έχει υπογράψει η Ελλάδα στο να αυτοπροσδιορίζονται Μακεδόνες, τουλάχιστον να καταλάβουν ότι δεν είναι μονά - ζυγά όλα δικά τους. It takes two to tango, λένε οι Αμερικανοί. Ακόμη και σε μια συμφωνία που δεν έχει θετικά στοιχεία για την Ελλάδα στο σύνολό της, θα πρέπει τα συμπεφωνημένα να γίνουν σεβαστά. Αυτό εξέφρασα στον ΑΝΤ1 και χαίρομαι που η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται ακριβώς την προκλητική διάσταση των ενεργειών του κ. Ζάεφ".

"Οι χθεσινές δηλώσεις Ζάεφ δεν με ικανοποιούν, διότι παγιώνεται μια αντίληψη πάνω από τα βόρεια σύνορά μας, στο ότι για το θέμα της ονομασίας κάνουμε ό,τι θέλουμε, τυπική είναι η συμφωνία. Θα πρέπει να επιδείξουμε και να αποδείξουμε ταυτόχρονα στους βόρειους γείτονές μας, με τους οποίους έχουμε κάθε καλή διάθεση συνεργασίας, ότι η συμφωνία δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική. Η επίκληση της μακεδονικής ταυτότητας συνδεδεμένης δε, με την αρχαία Μακεδονία, όπως έγινε για συμβολικούς λόγους ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της βορείου γείτονος στη διοργάνωση του Euro 2020, που γίνεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα, είναι κάτι το προβληματικό" σημείωσε.

"Δεν νομίζω ότι έχουν ηθικό περιθώριο, εθνικό περιθώριο και περιθώριο, αν θέλετε, του γράμματος του νόμου, να μην επιμείνουμε στο ότι δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η άλλη πλευρά. Η μη κύρωση, λοιπόν, τον εν λόγω μνημονίων έρχεται ως μια τέτοια χειρονομία. Μια προειδοποιητική χειρονομία, που καθιστά σαφές ότι η ελληνική Δημοκρατία δεν υπογράφει και ξεχνά τι είναι αυτό που υπέγραψε και ότι δεν είμαστε εμείς "το καλό παιδί ή ο αφελής", δεν θέλω να αποδώσω κακή έννοια στο καλό παιδί... Τα αγαπάμε τα καλά παιδιά, δεν είμαστε εμείς οι αφελείς που πρόκειται να παρακολουθούμε τους άλλους να μας εμπαίζουν" υπογράμμισε.

