Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά.

 Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους.

 Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται.

Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

 Κι ενώ όλα αλλάζουν, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στέκει αγέρωχο, σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων.

Ένα σπίτι που περιμένει να τις υποδεχθεί ξανά, όταν η ζωή τις φέρει αντιμέτωπες με τις επιλογές τους, τα λάθη τους και την ελπίδα για λύτρωση.

 Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική παραγωγή και κινηματογραφικές σκηνές, Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο bestseller της Λένας Μαντά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο!

 

 

 

 

 

