Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 15/01/2026 Enikos Newsroom 05:22, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 15/01/2026. Δώρα Παντέλη: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο της – «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο» Τραμπ για Ρεζά Παχλεβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν Ανάλυση Αμερικάνου πρώην αξιωματούχου: «Ασαφής» o Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 2 ώρες πριν Ιράν: Έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος» 7 ώρες πριν Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες είναι επιφυλακτικοί στο να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – Ανάλυση του Guardian 7 ώρες πριν Αγρότες: Οι «σκληροί» των μπλόκων είπαν «ναι» στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Η πιθανή ημερομηνία για τη συνάντηση και οι όροι της κυβέρνησης 7 ώρες πριν Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες που της μίλησαν στου Ζωγράφου – Η νέα έκκληση του πατέρα της που διαψεύδει την φιλοξενία της σε δομή 6 ώρες πριν Γροιλανδία: Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου χάνει πάγο και αυτό έχει συνέπειες για όλον τον πλανήτη 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026: Σκορπιοί, κάντε ένα βήμα πίσω για να δείτε πιο καθαρά τι φταίει 6 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν χρυσά ενωμένα δαχτυλίδια και μάρμαρα κάτω από ρωμαϊκή πόλη – «Αυτά τα ευρήματα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου» 7 ώρες πριν Ποιοτικός ύπνος: Ειδικοί αποκαλύπτουν έναν βασικό παράγοντα που δεν πρέπει να αγνοήσετε – Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού 8 ώρες πριν Η πιο τυχερή μέρα του 2026 για κάθε ζώδιο – Πότε θα πετύχετε ακριβώς αυτό που θέλετε 4 λεπτά πριν Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα έπειτα από επίθεση με φτυάρι 13 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (15/1) 19 λεπτά πριν Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: «Δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, είδαμε κάτω το σαγόνι», λέει αυτόπτης μάρτυρας 29 λεπτά πριν Ταξί: Τραβούν χειρόφρενο και σήμερα οι οδηγοί Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο «Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ... Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να... Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας 21:31 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Μπαμπά, σ' αγαπώ: Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι ο «Μπαμπά-χάχας» Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ' αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha, θα απολαύ... 18:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Επιστρέφει ασπρόμαυρο και καθημερινό Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», επιστρέφει σα ... 18:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: «Στο δεύτερο ραντεβού της είπα, "γιατί το ταλαιπωρείς αφού θα με παντρευτείς;"» Για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Κολοκυθά, τη δημοσιογραφία, και τη γνωριμία του με την Ελι... 16:40 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026»: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά στην παρουσίαση Τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες τραγούδι, ρυθμό και εορταστική ατμόσφαιρα, με παρουσιαστές τ... 4 λεπτά πριν Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα... 13 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (15/1) 19 λεπτά πριν Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: «Δεν μπορούσε... 29 λεπτά πριν Ταξί: Τραβούν χειρόφρενο και σήμερα οι οδηγοί 39 λεπτά πριν Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την... 44 λεπτά πριν Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τον Τάκη Βαμβακίδη σε... 59 λεπτά πριν Σταύρος Σβήγκος: Η απάντηση στο ενδεχόμενο γάμου με τη... 1 ώρα πριν Δώρα Παντέλη: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο... «Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφαση για χωριστές δηλώσεις Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα» Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν – Τι εξετάζεται για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ νέες δράσεις προώθησης της ισότητας σε ΑΕΙ Επίδομα παιδιού: Λήγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21 – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι