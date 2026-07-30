Τo Kontra μεγαλώνει παντού

Η τηλεοπτική σεζόν 2025–2026 ολοκληρώθηκε με το Kontra Channel να επιβεβαιώνει ότι αποτελεί το πιο παρεμβατικό ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι της χώρας.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Οπότε ας μιλήσουμε με αριθμούς.

81 εκατομμύρια προβολές. Εκατομμύρια πολίτες. Μία ενημέρωση που κυριαρχεί σε κάθε πλατφόρμα.

Σε μια χρονιά γεμάτη πολιτικές εξελίξεις, κοινωνικές αναταράξεις, διεθνείς κρίσεις και γεγονότα που καθόρισαν την επικαιρότητα, το Kontra δεν περιορίστηκε στην καταγραφή των ειδήσεων. Τις ανέδειξε, τις ερεύνησε, τις αποκάλυψε και πολλές φορές τις έφερε πρώτο στη δημόσια συζήτηση.

Η συνεχής ζωντανή ενημέρωση, οι αποκλειστικές συνεντεύξεις, οι παρεμβάσεις που συζητήθηκαν, οι αποκαλύψεις που αναπαράχθηκαν από ολόκληρο το ελληνικό διαδίκτυο και η δημοσιογραφία χωρίς εξαρτήσεις ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης του σταθμού με το τηλεοπτικό κοινό. Η ανοδική πορεία της τηλεθέασης καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν επιβεβαίωσε ότι ολοένα και περισσότεροι τηλεθεατές επιλέγουν το Kontra για την καθημερινή τους ενημέρωση.

Υπάρχει όμως άλλος ένας, ίσως πιο σημαντικός δείκτης από παραδοσιακή τηλεθέαση που σήμερα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική επιρροή ενός Μέσου. Εξάλλου, πλέον οι περισσότεροι θεατές βλέπουν από τις συσκευές τους και όχι από την παραδοσιακή τηλεόραση.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες

Εκεί όπου κάθε προβολή, κάθε κοινοποίηση, κάθε αλληλεπίδραση και κάθε νέος χρήστης καταγράφονται με πραγματικά στοιχεία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 26 Ιουλίου 2026, το περιεχόμενο του Kontra Channel κατέγραψε περισσότερες από 81 εκατομμύρια προβολές σε YouTube, Facebook, Instagram και TikTok.

Σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, μέσα από βίντεο, Shorts και ζωντανές μεταδόσεις, ενώ το επίσημο κανάλι του Kontra Channel ξεπέρασε τους 210.000 συνδρομητές, αποτελώντας πλέον μία από τις ισχυρότερες ενημερωτικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, το περιεχόμενο του σταθμού κατέγραψε 39 εκατομμύρια προβολές σε Facebook και Instagram, ενώ περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν το Kontra μέσω του TikTok.

Πρόκειται για επίσημα στοιχεία των ίδιων των πλατφορμών. Για πραγματικούς αριθμούς. Για πραγματική επιρροή.

Το πρόγραμμα του Kontra Channel αποτέλεσε και φέτος σημείο αναφοράς για την ενημέρωση.

Το Kontra News 19:50 συνέχισε να αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς της βραδινής ενημέρωσης. Με έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ, άμεση κάλυψη της επικαιρότητας, ζωντανές συνδέσεις και ολοκληρωμένη παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων της ημέρας, διατήρησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών.

Η Κόκκινη Ζώνη, με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 21:00 έως τις 22:00, συνέχισε να αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές πολιτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Οι παρεμβάσεις της, οι σκληρές συνεντεύξεις και οι αντιπαραθέσεις που φιλοξένησε βρέθηκαν πολλές φορές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής επικαιρότητας.

Στον χώρο του αθλητισμού, το Filathlos Live στις 17:55 έως τις 18:55 συνέχισε να αποτελεί το καθημερινό σημείο συνάντησης των φιλάθλων, με άμεση ενημέρωση, αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχολιασμό και όλο το παρασκήνιο της αθλητικής επικαιρότητας, ολοκληρώνοντας κάθε βράδυ τη δημοσιογραφική εικόνα της ημέρας.

Το Kontra View με την Ελευθερία Τζανακούλη, κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 18:45 έως τις 19:45, συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινωνική ενημέρωση. Με έμφαση στα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, στις ανθρώπινες ιστορίες, στις καταγγελίες, στην έρευνα και στην ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων, η εκπομπή έδωσε φωνή στους πολίτες και ανέδειξε θέματα που συχνά βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το Kontra 24, με τη Λουκία Γκάτσου, καθημερινά από τις 22:00 έως τις 23:45, συνέχισε να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές ενημερωτικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Με μεγάλες πολιτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά θέματα, δημοσιογραφική έρευνα και ουσιαστικές παρεμβάσεις, βρέθηκε καθημερινά στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, αναδεικνύοντας ζητήματα που συζητήθηκαν ευρέως τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στα social media.

Κάθε Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 23:45, το Spotlight με τη Λουκία Γκάτσου, έδωσε μία διαφορετική διάσταση στην ενημέρωση. Με συνεντεύξεις προσώπων που απασχόλησαν την επικαιρότητα, αποκαλυπτικές συζητήσεις και θεματολογία που ξεπέρασε τα στενά όρια της καθημερινής ειδησεογραφίας, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο ξεχωριστές τηλεοπτικές προτάσεις της εβδομάδας.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκεται η καθημερινή δουλειά των ανθρώπων του Kontra Channel. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, παρουσιαστές, παραγωγοί και εργαζόμενοι που υπηρετούν την ενημέρωση με ταχύτητα, αξιοπιστία, ανεξαρτησία και συνέπεια.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν δεν θα είναι μια επανάληψη της προηγούμενης.

Θα είναι ακόμη πιο παρεμβατική.

Με νέες παραγωγές. Με ακόμη περισσότερες ζωντανές μεταδόσεις. Με ισχυρότερη δημοσιογραφική παρουσία. Με ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και στα social media.

Γιατί το Kontra Channel δεν ακολουθεί την επικαιρότητα.

Τη διαμορφώνει.

Νέο πρόγραμμα, νέα πρόσωπα, μεγαλύτερη παρέμβαση από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.