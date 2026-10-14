Τηλεθέαση (13/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό παρακολούθησε διάφορα προγράμματα, με τους πίνακες τηλεθέασης να αναδεικνύουν τις σειρές και εκπομπές που ξεχώρισαν. Το «Σόι Σου» κατέκτησε την πρωτιά τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και οι «Κόρες της Αρετής» στο γενικό κοινό, και οι «Κόρες της Αρετής» με το «GNTM» στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρωτιά στην τηλεθέαση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου κατέκτησε το «Σόι Σου», τόσο στο γενικό κοινό με 20,5% όσο και στο δυναμικό κοινό με 23,2%.
  • Στο γενικό κοινό, ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,6% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, οι «Κόρες της Αρετής» βρέθηκαν στη δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 14%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 20,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,6% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,2%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 14%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 20,5%
2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,6%
3 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 14,5%
4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,2%
5 ANT1 Ντέρτι 13%
6 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 12,9%
7 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,8%
8 STAR GNTM 10,7%
9 MEGA Κάμπινγκ 9%
10 ΕΡΤNEWS Force 1,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Το Σόι Σου 23,2%
2 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 15,4%
3 STAR GNTM 14%
4 MEGA Κάμπινγκ 12,3%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11%
6 ANT1 Ντέρτι 9,3%
7 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 8,2%
8 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 7%
9 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 4,7%
10 ΕΡΤNEWS Force 1,4%
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