Τηλεθέαση (13/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 20,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,6% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,2%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 14%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|20,5%
|2
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|14,6%
|3
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|14,5%
|4
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,2%
|5
|ANT1
|Ντέρτι
|13%
|6
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|12,9%
|7
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|10,8%
|8
|STAR
|GNTM
|10,7%
|9
|MEGA
|Κάμπινγκ
|9%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Force
|1,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|23,2%
|2
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|15,4%
|3
|STAR
|GNTM
|14%
|4
|MEGA
|Κάμπινγκ
|12,3%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|11%
|6
|ANT1
|Ντέρτι
|9,3%
|7
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|8,2%
|8
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|7%
|9
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|4,7%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Force
|1,4%