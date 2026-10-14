Τηλεθέαση (13/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 20,5%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 14,6% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,5%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23,2%, με τις «Κόρες της Αρετής» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 15,4% και στην τρίτη το «GNTM» με 14%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Το Σόι Σου 20,5% 2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14,6% 3 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 14,5% 4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,2% 5 ANT1 Ντέρτι 13% 6 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 12,9% 7 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,8% 8 STAR GNTM 10,7% 9 MEGA Κάμπινγκ 9% 10 ΕΡΤNEWS Force 1,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό