Οι πολιτικές εφημερίδες 12/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 12/9/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Βίντεο ντοκουμέντα με τον διαρρήκτη που «άνοιγε» σπίτια σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο παριστάνοντας τον μικροπωλητή Συνάντηση Πιερρακάκη με το προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ – «Απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών» Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς – Ιδιαίτερη ανάγκη για τα Νηπιαγωγεία σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 7 ώρες πριν Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός από το τροχαίο στην Ολυμπία Οδό – Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ 8 ώρες πριν Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η διχαστική ρητορική, η ένοπλη και πολιτική βία απλώνουν την βαριά σκιά τους στο μέλλον των ΗΠΑ 7 ώρες πριν Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέες φωτογραφίες του υπόπτου έδωσε στη δημοσιότητα το FBI – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 7 ώρες πριν Αθήνα: Την Παρασκευή απολογείται ο 42χρονος που παγίδευε, βίαζε και εξέδιδε γυναίκες – Ο τρόπος δράσης, η σύλληψη και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των θυμάτων 43 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025: Παρθένοι, μην αφήνετε την ζωή σας να ξεθωριάζει στο παρασκήνιο 7 ώρες πριν Επιστήμονες μόλις έλυσαν ένα ηφαιστειακό μυστήριο 60 εκατομμυρίων ετών – Και τα ευρήματα είναι πιο «εκρηκτικά» από ό,τι περιμέναν 8 ώρες πριν Ύπνος: «Αποτοξινωθείτε» από το άγχος σε λιγότερο από 5 λεπτά με τις συμβουλές ενεργειακού θεραπευτή του Χόλιγουντ 10 ώρες πριν Air fryer: Ξεχάστε το τρίψιμο – Η απλή μέθοδος καθαρισμού που διαλύει τους επίμονους λεκέδες σε 5 λεπτά 16 ώρες πριν doValue Greece: Αλλάζει τα δεδομένα στις πληρωμές – Νέα υπηρεσία IRIS για άμεση και δωρεάν εξόφληση δανείων 2 ημέρες πριν Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης: Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην πράξη 21 ώρες πριν Shopranos ERP Connector: Πώς η διασύνδεση eShop & ERP μετατρέπει τα δεδομένα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 18 ώρες πριν Eurobasket 2025: Τουλάχιστον 1.500 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής για τον αγώνα με την Τουρκία – Εγκρίθηκε η επιπλέον πτήση τσάρτερ που ζήτησε ο Αταμάν 7 ώρες πριν Η Ελλάδα σε ρόλο-«κλειδί» στην ενεργειακή σκακιέρα: Η επίσκεψη Μπέργκαμ, οι κινήσεις της Chevron, οι επενδύσεις και τα επόμενα βήματα μέχρι τις γεωτρήσεις 12 λεπτά πριν Πειραιάς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε ισόγεια κατοικία και σε τρία οχήματα 13 λεπτά πριν Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη 18 λεπτά πριν Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 25 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 12/9/2025 30 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 12/9/2025 ENIKOS NETWORK Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς Όλα όσα ανακοίνωσε η Apple: iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 και άλλα Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3 περισσότερα 20:24 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 Ηλέκτρα: Αυτοί είναι οι νέοι χαρακτήρες που μπαίνουν στην ιστορία Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και θα προβάλλ... 18:59 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 ΦΑΡΜΑ: Αυτοί είναι οι 22 παίκτες που θα δούμε φέτος Η ΦΑΡΜΑ, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει στην οθόνη του Star μ... 17:10 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 Να με λες μαμά: Καθηλωτική πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με διπλό επεισόδιο Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπου... 16:08 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Πρεμιέρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12 λεπτά πριν Πειραιάς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε... 13 λεπτά πριν Καρκίνος: Η υπερβολική κατανάλωση μίας βιταμίνης... 18 λεπτά πριν Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 25 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 12/9/2025 30 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 12/9/2025 43 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025: Παρθένοι,... 58 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/9) 1 ώρα πριν Νίγηρας: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί σε επιθέσεις... Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς ΕΚΤ: Αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια-Τι λέει η τράπεζα για τον πληθωρισμό Αυτή είναι η νέα πρόεδρος στο ΣΟΕ Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε στο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ – Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και ενέργεια MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος