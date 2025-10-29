Οι οικονομικές εφημερίδες 29/10/2025 Enikos Newsroom 05:43, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 29/10/2025. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: Χρήστος Κούγιας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 8 μήνες από τον θάνατο του πατέρα του Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο Ιαπωνία: Πώς η νέα πρωθυπουργός επιχείρησε να «γοητεύσει» τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο – Γκολφ, αμερικανικό βοδινό και σπάνιες γαίες σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 3 λεπτά πριν Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 8 ώρες πριν Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση Νετανιάχου να χτυπήσει πάλι την Γάζα – Τα σχέδια για την επέκταση της «Κίτρινης Γραμμής» 10 ώρες πριν Ο τυφώνας Melissa «σφυροκοπά» την Τζαμάικα – Οι άνεμοι φτάνουν τα 295χλμ/ώρα – LIVE εικόνα 9 ώρες πριν Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από άστεγο – «Είναι στα χέρια του Θεού» λέει ο αδελφός της 13 ώρες πριν «Κένταυρος», «Αρχύτας», HERON και Μ1117: Όλα τα νέα τεχνολογικά συστήματα που «έκλεψαν» την παράσταση στη στρατιωτική παρέλαση 1 ώρα πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την κάρτα δώρου σε 12 δευτερόλεπτα 1 ώρα πριν Εγκεφαλικό: Η παράλειψη μίας καθημερινής συνήθειας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη – Δεν είναι η άσκηση 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, δεν χρειάζεται να ζείτε στο χθες 8 ώρες πριν Επιστήμονες αποκωδικοποίησαν ένα μυστήριο 1.000 ετών – Οι αστρονόμοι αρχαίου πολιτισμού προέβλεπαν με ακρίβεια τις ηλιακές εκλείψεις αιώνες πριν συμβούν 2 ημέρες πριν Κατερίνα Γκιόκα: Σημαντικές η πρόληψη και η ασφάλιση για όλες τις επιχειρήσεις – Συνέντευξη της Διευθύντριας Ανάληψης Πυρός & Λοιπών Κινδύνων Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής 17 ώρες πριν 28η Οκτωβρίου: 10 +1 φωτογραφικά καρέ από τη στρατιωτική παρέλαση 1 ημέρα πριν Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις καταθέσεις των Ελλήνων – Πού αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια οι καταναλωτές 17 ώρες πριν Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση 42 λεπτά πριν Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app 3 λεπτά πριν Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 3 λεπτά πριν Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άπνοια – Αναλυτικά η πρόγνωση 10 λεπτά πριν Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου 18 λεπτά πριν Βιετνάμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από σφοδρές βροχοπτώσεις ENIKOS NETWORK Βρείτε τις 5 διαφορές στη φωτογραφία με το κορίτσι που παίζει στην τσουλήθρα – Μπορείτε να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητας... Asian-style σολωμός στη σχάρα με λαχανοσαλάτα Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής «Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία Η Google θα δημιουργεί παρουσιάσεις για εσένα – Πώς θα λειτουργεί το Gemini Canvas Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις; περισσότερα 02:25 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 Δανάη Μιχαλάκη: «Θέλει δουλειά το ζευγάρι – Εγώ άθελα μου είχα πέσει πάνω στη μικρή» Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» τη Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποι... 20:36 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Χατζημήτρος καλύπτει τον δολοφόνο του Πέτρου, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1 Γεμάτο αποκαλύψεις είναι το νέο επεισόδιο της σειράς του “Grand Hotel” σήμερα στις... 19:15 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 Να μ’αγαπάς: Η Νικαίτη αποφασίζει να βγάλει από τη μέση τα δίδυμα, απόψε στις 20:00 στον Alpha Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στο νέο επεισόδιο της σειράς R... 15:19 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 Φάρμα: Ποιοι παίκτες πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης; Στο χθεσινό επεισόδιο της “Φάρμας” , ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη διάλυση... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3 λεπτά πριν Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους,... 3 λεπτά πριν Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της... 10 λεπτά πριν Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου 18 λεπτά πριν Βιετνάμ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και πέντε... 18 λεπτά πριν Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστήριο στο βιβλιοπωλείο... 33 λεπτά πριν Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Τουλάχιστον... 47 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (29/10) στην Αθήνα και... 1 ώρα πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την... 1 ώρα πριν Εγκεφαλικό: Η παράλειψη μίας καθημερινής συνήθειας... Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι αυτόματοι πωλητές – Ειδικό μητρώο με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής «Γολγοθάς» η μεταβίβαση ακινήτων – Μεγάλες καθυστερήσεις στην πολεοδομία Μεγάλη διαφορά στις συντάξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα IRIS: Εκρηκτική αύξηση κατά 88% στις συναλλαγές το 2024 – Έφτασαν τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ Υπουργικό συμβούλιο αύριο: ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάπτυξη και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς