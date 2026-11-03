Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (3/11) – Στο επίκεντρο οι μάχες του Champions League

Τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα ματς του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

14:00: Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Λέρνερ Τιέν, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

19:00: Novasports 5HD | Τόφας – Νεπτούνας Κλαϊπέντα (EuroCup)

19:45: Magenta Sport 3 | Γαλατασαράι – Στουτγκάρδη (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 2 | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (UEFA Champions League)

20:00: Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ρόμα (EuroCup)

20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Δούκας – ΑΕΛ (Futsal Super League)

20:30: Novasports Start | Αθηναϊκός Qualco – Κιμπίρκστις Β. (Ευρωλίγκα Γυναικών)

20:30: Novasports 4HD | Ουλμ – Μπαχτσεσεχίρ (EuroCup)

20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι

21:00: Novasports 3HD | Νάπολι – Τρέντο (EuroCup)

22:00: Magenta Sport 5 | Βιγιαρεάλ – Παρί Σεν Ζερμέν (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Άστον Βίλα (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 9 | Λίντσερ – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 8 | Μπόντο/Γκλιμτ – Λιλ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 7 | Φέγενορντ – Ίντερ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ρόμα (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 2 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου (UEFA Champions League)

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