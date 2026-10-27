Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/10) – Πού θα δείτε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο

Το ματς Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/10/2026):
15:00 Magenta Sport 6 Αλεχάντρο Ταμπίλο – Ραφαέλ Χόδαρ Βασιλεία
16:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου Κύπελλο Ελλάδας
17:00 Magenta Sport 6 Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Αρτούρ Φις Βασιλεία
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Πύργος Futsal Super League
17:30 ΣΠΟΡ FM TV1 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας
18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Παρί EuroLeague
18:00 Novasports 4HD Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ EuroCup
18:30 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
19:00 Magenta Sport 6 Μπεν Σέλτον – Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς Βασιλεία
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Κύπελλο Γερμανίας
19:30 Magenta Sport 3 Σασουόλο – Λάτσιο Serie A
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague
21:00 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα EuroLeague
21:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Βιέννη
21:00 Magenta Sport 6 Σταν Βαβρίνκα – Γίρι Λεχέτσκα Βασιλεία
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague
21:30 Novasports Start Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε EuroLeague
21:30 Magenta Sport 4 Μούρθια – Περιστέρι FIBA Basketball Champions League
21:30 Mega News Ολυμπιακός – Γιαντράν Champions League
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης Κύπελλο Γερμανίας
21:45 Magenta Sport 1 Ρόμα – Κάλιαρι Serie A
21:45 Magenta Sport 2 Τορίνο – Κόμο Serie A
22:00 Novasports 2HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague