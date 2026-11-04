Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (4/11) – Όλα τα βλέμματα στους αγώνες Ρεν-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης

Το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ, για το Champions League, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, το οποίο είναι αρκετά πλούσιο.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
12:00: Magenta Sport 3 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League)
12:30: Novasports 6HD | Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη (Τουρνουά Χονγκ Κονγκ)
15:30: Magenta Sport 2 | ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι
17:30: Magenta Sport 3 | Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)
18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (League Cup Βόλεϊ Ανδρών)
19:00: Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μανρέσα (EuroCup)
19:00: Magenta Sport 4 | Φάλκο – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)
19:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Προμηθέας Πάτρας – Όπαβα (FIBA Europe Cup)
19:30: Novasports 5HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα (EuroCup)
19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (FIBA Europe Cup)
19:45: Magenta Sport 5 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 3 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)
19:45: MEGA | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)
20:30: Novasports Start | Μπόσνα – Μπότεβγκραντ (EuroCup)
20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)
21:00: Novasports 4HD | Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (EuroCup)
21:45: Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (EuroLeague)
22:00: Magenta Sport 5 | Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 4 | Πόρτο – Νάπολι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 9 | PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 8 | Λανς – Κόμο (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 7 | Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Ντόρτμουντ – Μπέτις (UEFA Champions League)