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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/10) – Το El Clásico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το El Clásico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) κλέβει την παράσταση στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
  • Για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν οι αγώνες Ολυμπιακός – Καλαμάτα, Βόλος – Παναθηναϊκός, Άρης – Ατρόμητος και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ.
  • Πλούσια δράση καταγράφεται επίσης στα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, καθώς και στον αγώνα της Formula 1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Oι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια για την Stoiximan GBL, οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό (Τένις)

12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι (Τένις)

12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ (Superleague Γυναικών)

13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)

13:30: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Φιορεντίνα (Serie A)

14:00: Magenta Sport 3 | Χιμπέρνιαν – Σέλτικ (Scottish Premiership)

14:30: Novasports 5HD | Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης (Bundesliga 2)

14:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο (Bundesliga 2)

14:30: Magenta Sport 8 | Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)

14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Μαρκό (Superbet League 2)

15:00: Magenta Sport 3 League | Μπιλμπάο – Χετάφε (LaLiga EA Sports)

15:25: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2 (Ράλι)

15:30: Novasports 2HD | PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)

15:30: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 Λυών (Τένις)

16:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μπράιτον (Premier League)

16:00: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ (Premier League)

16:00: Novasports Start | Χαλ – Μπρέντφορντ (Premier League)

16:00: Novasports 4HD | Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ (Premier League)

16:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)

16:00: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Φροζινόνε (Serie A)

16:00: Magenta Sport 2 | Τζένοα – Βενέτσια (Serie A)

16:30: Novasports 6HD | Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

17:00: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2 (Ράλι)

17:15: Magenta Sport 4 League | Θέλτα – Μπέτις (LaLiga EA Sports)

17:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Βρυξέλλες (Τένις)

17:45: Novasports 2HD | Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Eredivisie)

18:00: Magenta Sport 2 League | Βόλος – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

18:00: Magenta Sport 8 | Βαλένθια – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)

18:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια (Cyprus League)

18:30: Novasports Premier League | Σάντερλαντ AFC – Λιντς (Premier League)

18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)

19:00: Magenta Sport 1 | Λέτσε – Γιουβέντους (Serie A)

19:30: Novasports Prime | Άρης – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)

19:30: Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)

20:00: Magenta Sport 1 League | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)

21:00: Novasports Start | Άλκμααρ – Τβέντε (Eredivisie)

21:45: Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Μίλαν (Serie A)

22:00: Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)

22:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race (Formula 1)

22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου (Liga Portugal)

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