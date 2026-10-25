Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/10) – Το El Clásico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα

Oι αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια για την Stoiximan GBL, οι κατατακτήριες δοκιμές στη Formula 1 και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 Νινγκμπό (Τένις)
12:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Αλμάτι (Τένις)
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Οδυσσέας Μοσχάτου – ΟΦΗ (Superleague Γυναικών)
13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Σαραγόσα (ACB Liga Endesa)
13:30: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Φιορεντίνα (Serie A)
14:00: Magenta Sport 3 | Χιμπέρνιαν – Σέλτικ (Scottish Premiership)
14:30: Novasports 5HD | Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης (Bundesliga 2)
14:30: Novasports 3HD | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: Magenta Sport 8 | Καρσίγιακα – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – Μαρκό (Superbet League 2)
15:00: Magenta Sport 3 League | Μπιλμπάο – Χετάφε (LaLiga EA Sports)
15:25: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2 (Ράλι)
15:30: Novasports 2HD | PSV Αϊντχόφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)
15:30: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 Λυών (Τένις)
16:00: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μπράιτον (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ (Premier League)
16:00: Novasports Start | Χαλ – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:00: Novasports 4HD | Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ (Premier League)
16:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
16:00: Magenta Sport 1 | Αταλάντα – Φροζινόνε (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Τζένοα – Βενέτσια (Serie A)
16:30: Novasports 6HD | Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
17:00: Magenta Sport 5 | ERC 2026 Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2 (Ράλι)
17:15: Magenta Sport 4 League | Θέλτα – Μπέτις (LaLiga EA Sports)
17:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 Βρυξέλλες (Τένις)
17:45: Novasports 2HD | Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ (Eredivisie)
18:00: Magenta Sport 2 League | Βόλος – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)
18:00: Magenta Sport 8 | Βαλένθια – Μπασκόνια (ACB Liga Endesa)
18:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – ΑΛΣ Ομόνοια (Cyprus League)
18:30: Novasports Premier League | Σάντερλαντ AFC – Λιντς (Premier League)
18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)
19:00: Magenta Sport 1 | Λέτσε – Γιουβέντους (Serie A)
19:30: Novasports Prime | Άρης – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
19:30: Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)
20:00: Magenta Sport 1 League | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)
21:00: Novasports Start | Άλκμααρ – Τβέντε (Eredivisie)
21:45: Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Μίλαν (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 League | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)
22:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Race (Formula 1)
22:30: Magenta Sport 2 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ακαντέμικο ντε Βισέου (Liga Portugal)