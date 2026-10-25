Νύχτα έντασης στην Πορτογαλία: Η αστυνομία διέλυσε με «δυσανάλογη» βία καταυλισμό διαδηλωτών στη Λισαβόνα

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Η πορτογαλική αστυνομία διέλυσε έναν καταυλισμό διαδηλωτών κατά της ακριβής στέγης στη Λισαβόνα τις πρώτες πρωινές ώρες, χτυπώντας διαδηλωτές και προχωρώντας σε συλλήψεις, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρούς τραυματισμούς, αν και προσώρας δεν είναι διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις πιο οξείες κρίσεις στην Ευρώπη σχετικά με την οικονομικά προσιτή στέγη, καθώς οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και πλέον από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, με τους νέους να είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο.

«Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για αυτό που πιστεύουμε», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Βιτόρ Γκόμες, 21 ετών, φοιτητής πολυμεσικών επικοινωνιών, προσθέτοντας πως η κερδοσκοπία στη στέγη, η συγκέντρωση του πλούτου και οι αυξανόμενες ανισότητες τον κάνουν να είναι απαισιόδοξος για το μέλλον.

Έφοδος

Λίγο μετά στις 2.00 π.μ. δεκάδες αστυνομικοί, ορισμένοι με τη συνοδεία αστυνομικών σκύλων, εισέβαλαν στον καταυλισμό στην πλατεία Rossio, αφού προειδοποίησαν τους διαδηλωτές να απομακρύνουν τις σκηνές τους και απείλησαν ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες για απείθεια κατά της αρχής σε όσους προέβαλλαν αντίσταση.

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Οι διαδηλωτές είχαν στήσει περισσότερες από 100 σκηνές μετά την πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν χθες, Σάββατο, χιλιάδες άνθρωποι σε μία από τις κύριες λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Palco dos protestos promovidos pelo movimento Acampada de Lisboa, o Rossio voltou a acolher “um mar de gente” que reivindica soluções do Governo para a atual crise da habitação. Veja a reportagem em direto no local: https://t.co/gpSIyl2mLr #agitacaosocial #europa #protestos #manifestacoes #lisboa #rossio #pais #portugal #habitacao #custodevida #noticias #sicnoticias — SIC Notícias (@SICNoticias) October 24, 2026



Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να προστατεύσουν τον καταυλισμό καθώς η αστυνομία είχε διαλύσει έναν παρόμοιο καταυλισμό εκεί την Τρίτη.

«Δυσανάλογη» βία

Η αστυνομικά δράση ήταν «εντελώς δυσανάλογη», ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε καμία διαταραχή της δημόσιας τάξης, δήλωσε ο βουλευτής του αριστερού Μπλόκου Φαμπιάν Φιγκεϊρέδο πριν από τη δράση της αστυνομίας.

On October 24, housing protesters set up dozens of tents again in Lisbon’s Rossio Square, as demonstrations against Portugal’s housing crisis spread across several cities.

\#Portugal #HousingCrisis #Lisbon #Protest https://t.co/i8Yjza565m — ChinaLensOnEurope (@CHNLensOnEurope) October 24, 2026



«Το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί απόψε ήταν να έχουμε αυτή την αστυνομική δύναμη να χτυπάει εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονται εδώ ειρηνικά. Γιατί;» διερωτήθηκε ο Φιγκεϊρέδο, που ήταν στον καταυλισμό.

Στεγαστική κρίση

Οι διαδηλωτές λένε ότι οι εκτινασσόμενες τιμές των ενοικίων και το υψηλότερο κόστος διαβίωσης πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά, και μετατρέπουν τη στέγαση σε αυξανόμενη πηγή δυσαρέσκειας με τους νέους ανθρώπους να είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται πιο σκληρά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας της Πορτογαλίας, υπάρχει έλλειψη 300.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο του στεγαστικού αποθέματος της Λισαβόνας.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να αποσύρει νομοσχέδιο που καθιστά ευκολότερες τις εξώσεις και θέτει τέλος στα ανώτατα όρια των ενοικίων για τις νέες μισθώσεις, που πέρασε σε μια πρώτη ανάγνωση από το κοινοβούλιο, αν και το ακροδεξιό κόμμα Chega τήρησε αποχή.

Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ