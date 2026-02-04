Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Junior Achievement Greece και επενδύει στη νέα γενιά
Ο CEO του Ομίλου Antenna, Henning Tewes και η Θέτις Γούλιου, Chief Business Strategy and AI Officer, κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης των μαθητών του 3 ου Ε.Κ. Αμαρουσίου.

Ο Όμιλος Antenna υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Greece (JA Greece), ενισχύοντας τη δέσμευσή του για στήριξη προς τη νέα γενιά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, μαθητές του 3ου Ε.Κ. Αμαρουσίου, οι οποίοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο μαθητικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program», επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Antenna. Εκεί, τους υποδέχθηκε ο CEO του Ομίλου Antenna, Henning Tewes, ο οποίος συμμετέχει στο πρόγραμμα ως Inspirational Mentor.

Ο Henning Tewes, CEO του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Ήταν μια εξαιρετική ημέρα για όλους εμάς στον Όμιλο Antenna. Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και των αξιών μας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους, να τους στηρίζουμε στην ανάπτυξή τους και να τους βοηθούμε να κάνουν τα επόμενα βήματα στη ζωή τους».

Την ίδια μέρα, επισφραγίστηκε και επίσημα η συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Junior Achievement Greece, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για την ενδυνάμωση των νέων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τον Όμιλο Antenna εκπροσώπησε η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer, ενώ εκ μέρους του Junior Achievement Greece υπέγραψε ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. του JA Greece και Διευθύνων Σύμβουλος & Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι δύο οργανισμοί θα υλοποιήσουν δράσεις όπως mentoring από στελέχη του Ομίλου, εμπειρίες job shadowing, εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, συμπαραγωγή περιεχομένου με θεματικές όπως η καινοτομία και ο κοινωνικός αντίκτυπος, καθώς και τη θεσμοθέτηση του Βραβείου «Brand Awareness & Sustainability», που αναδεικνύει βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές ιδέες.

Η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer, δήλωσε: «Για τον Όμιλο Antenna, η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος των αξιών μας. Η συνεργασία με το Junior Achievement Greece μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν στους νέους ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης».

Ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Antenna που στηρίζει το σωματείο μας διαχρονικά. Η σχέση μας εξελίσσεται και είναι σημαντικό για την προσπάθεια που κάνουμε να εισαγάγουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας στα σχολεία της Ελλάδος. Στόχος μας είναι τα παιδιά να έχουν την εμπειρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να έχουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να δημιουργήσουν με επιτυχία».

Ο Όμιλος Antenna συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, αξιοποιώντας τη δύναμη των Μέσων, της τεχνολογίας, των ανθρώπων και του περιεχομένου του, με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής κοινωνικής αλλαγής και να διασφαλίσει ότι η νέα γενιά θα έχει τα εφόδια να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

O Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. του JA Greece και Διευθύνων Σύμβουλος & Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου και η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer Ομίλου Antenna, κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Μνημονίου.
Οι μαθητές του 3 ου Ε.Κ. Αμαρουσίου, που συμμετέχουν στο παγκόσμιο μαθητικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας του JA Greece, μαζί με τους καθηγητές τους, τον CEO του Ομίλου Antenna, Henning Tewes, την Γιολάντα Κουρασμενάκη, Chief Human Resources Officer, την Θέτις Γούλιου, Chief Business Strategy and AI Officer και τον Αιμίλιο Κυριάκου, Πρόεδρο Δ.Σ. του JA Greece και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής, Citi Ελλάδος, Μάλτας και Κύπρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την παραμονή και την ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
16:20 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Μπαμπά, σ’αγαπώ: Έτσι ξεκινά η περιπέτεια της πατρότητας για τα «3 μπαμπαδάκια»

Η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» κάνει πρεμιέρα αύριο στις 21:00 με διπλό...
14:55 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Grand Hotel: Ο Ρήγας συλλαμβάνεται για εσχάτη προδοσία, απόψε στις 21:00

Το πιο ανατρεπτικό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στο...
12:58 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί ρε πατέρα: Τα νέα πρόσωπα που θα δούμε στη σειρά στα επόμενα επεισόδια

Η απολαυστική κωμωδία του Αντ1 “Γιατί ρε πατέρα” συνεχίζει τα γυρίσματα και  ετοιμ...
12:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (3/2): Τα νούμερα για το βράδυ της Τρίτης

Η τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης (3/2) είχε διακυμάνσεις. Στο δυναμικό κοινό πρώτο τερμάτισε το...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα