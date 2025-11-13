Να μ’ αγαπάς: Ο Χάρης αναλαμβάνει να διώξει τα δίδυμα απ’ το σπίτι

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Ο Χάρης αναλαμβάνει να διώξει τα δίδυμα απ’ το σπίτι

Η Άννα λέει ψέματα στον Λευτέρη για τον διώξει από κοντά της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον.

Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του.

Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη.

Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.

 Ο Άγγελος προσπαθεί να στηρίξει ψυχολογικά τον Λευτέρη, υπενθυμίζοντάς του τον λόγο που πήγε στο Ναύπλιο…

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

ΕΚΠΟΙΖΩ: 5 επισημάνσεις για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο Απόστολος καταρρέει μπροστά σε όλους και η Ιουλία σε τρυφερό τετ-α-τετ με τον Κίμωνα

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι”...
20:27 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος επιτίθεται στη Θάλεια

Σοκαριστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε ...
15:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τρομεροί γονείς: Δυο νέα απολαυστικά επεισόδια έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο

Νέες περιπέτειες έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Τρομεροί γονείς” Σάββα...
14:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

First Dates: Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο First Dates κάθε βραδιά φέρνει νέες γνωριμίες, απρόσμενες στιγμές και μικρές ιστορίες, που...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα