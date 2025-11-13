Να μ’ αγαπάς: Ο Χάρης αναλαμβάνει να διώξει τα δίδυμα απ’ το σπίτι

Η Άννα λέει ψέματα στον Λευτέρη για τον διώξει από κοντά της στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον.

Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του.

Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη.

Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.

Ο Άγγελος προσπαθεί να στηρίξει ψυχολογικά τον Λευτέρη, υπενθυμίζοντάς του τον λόγο που πήγε στο Ναύπλιο…

Δείτε το trailer: