MasterChef 2026: Η δεύτερη δοκιμασία του τελικού με τον Πάνο – Η μπριγάδα, οι αναποδιές και η τελευταία πρόκληση

Ο Πάνος Τελάλης μπήκε το βράδυ της Τετάρτης στη δεύτερη δοκιμασία του μεγάλου τελικού του MasterChef 2026, με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα απέναντι στον Τάσο. Μετά τη δοκιμασία του πρώτου φιναλίστ, ο Πάνος ανέλαβε τη δική του μπριγάδα και κλήθηκε να αποδείξει τις δυνατότητές του σε συνθήκες επαγγελματικής κουζίνας.

Η βαθμολογία από τη δοκιμασία αντιγραφής στη Βαρκελώνη παρέμεινε σφραγισμένη. Έτσι, οι δύο φιναλίστ συνέχισαν χωρίς να γνωρίζουν τη συνολική τους επίδοση, ενώ η δεύτερη δοκιμασία απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη του τελικού.

Η μπριγάδα του Πάνου Τελάλη

Ο Πάνος επέλεξε τον Φίλιππο και τον Γιώργο Δημητριάδη για τη μπριγάδα του. Οι δύο πρώην συμπαίκτες του ανέλαβαν ρόλο βοηθών και στάθηκαν στο πλευρό του σε μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της χρονιάς.

Ο Φίλιππος ανέφερε ότι ανέβαλε την επιστροφή του στην Αυστραλία, μόλις δέχθηκε το τηλεφώνημα από την παραγωγή, καθώς ήθελε να στηρίξει τον φίλο του στην τελική ευθεία του διαγωνισμού.

Ο Γιώργος Δημητριάδης δήλωσε ότι αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση. Παράλληλα, είπε ότι είχε συνεργαστεί με τον Πάνο στον ίδιο πάγκο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και ότι οι δύο παίκτες διατηρούν εξαιρετική σχέση.

Ο Πάνος χαρακτήρισε τους δύο βοηθούς του «άχαστους μάγειρες» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές τους.

Το menu degustation και οι απαιτήσεις της δοκιμασίας

Οι τρεις chef κριτές εξήγησαν στον φιναλίστ ότι έπρεπε να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα menu degustation πέντε σταδίων, με υποχρεωτικό γλυκό στο τελευταίο πιάτο. Ο Πάνος είχε την ευθύνη για την οργάνωση της κουζίνας, τη διαχείριση της μπριγάδας, τη συνεργασία με τους σερβιτόρους και τον έλεγχο κάθε πιάτου που έφευγε από το πάσο.

«Αυτή η δοκιμασία μου φαίνεται πιο εύκολη από την προηγούμενη», σχολίασε αρχικά ο Πάνος, εξηγώντας ότι προτιμά να παρουσιάζει τη δική του μαγειρική ταυτότητα, αντί να αντιγράφει ένα ξένο πιάτο.

Η επιστροφή των προηγούμενων νικητών του MasterChef αποτέλεσε την έκπληξη της βραδιάς. Οι πρώην νικητές ανέλαβαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρόλο κριτών, δοκίμασαν τα πιάτα του Πάνου μαζί με τους τρεις chef κριτές και συμμετείχαν στη διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Ο Πάνος υποδέχθηκε θετικά την πρόκληση. «Γουστάρω πάρα πολύ που θα μαγειρέψω για τους νικητές του MasterChef. Σίγουρα θα είναι δύσκολοι κριτές, αλλά το feedback που θα μου δώσουν θα με κάνει καλύτερο στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναποδιά στην κουζίνα και η αντίδραση του Πάνου

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ο Πάνος συντόνιζε τη μπριγάδα του και έδινε οδηγίες για τις τελευταίες παρασκευές. Στην πορεία, διαπιστώθηκε παρεξήγηση με τον Φίλιππο σχετικά με την εκτέλεση μιας συνταγής και τη χρήση των υλικών.

Λίγο αργότερα, η πίεση της δοκιμασίας οδήγησε σε ένα απρόοπτο. Ο Φίλιππος έχυσε τον χυμό που ετοίμαζε για ένα πιάτο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά την παρασκευή. «Έχυσα τον χυμό», παραδέχθηκε αμέσως, εμφανώς απογοητευμένος από το λάθος του, ζητώντας συγγνώμη από τον Πάνο.

Ο Πάνος διατήρησε την ψυχραιμία του και προσπάθησε να εμψυχώσει τον συνεργάτη του. «Δεν πειράζει ρε φίλε. Καθάρισε και πάμε ξανά», του είπε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τα σχόλια μετά τη δοκιμασία

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ο Μανώλης Σαρρής χαρακτήρισε τον Πάνο δημιουργικό μάγειρα, ο οποίος έφτασε άξια μέχρι αυτό το σημείο. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι το φαγητό του τον αντιπροσώπευε, ενώ συνεχάρησαν και τους συνεργάτες του για τη βοήθεια που του προσέφεραν.

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος ρώτησε τον Πάνο τι σκοπεύει να κάνει μετά το τέλος του MasterChef 2026. Ο φιναλίστ απάντησε ότι θέλει πρώτα να πάρει χρόνο, να σκεφτεί και να κάνει διακοπές. «Μετά θα προσπαθήσω να βάλω όλη τη σκέψη μου σε τάξη και θα δω τι θα κάνω στη συνέχεια», συμπλήρωσε.

Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος του έκανε τότε μια άμεση επαγγελματική πρόταση. «Όποτε θέλεις στην εταιρεία μου, θα με πάρεις ένα τηλέφωνο και υπάρχει μια θέση για σένα», του είπε, με τον Πάνο να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του.

Η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά όταν πήρε τον λόγο η Μαργαρίτα. «Sorry, αλλά δεν ξέρω γιατί… μου έχεις βγάλει κάτι πολύ συγκινητικό αυτή τη στιγμή, μπράβο σας πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαργαρίτα τόνισε ότι οι κριτές απόλαυσαν το φαγητό και στάθηκε στη διάθεση που έδειξε ο Πάνος μέσα στη δοκιμασία. «Αυτό που κάνεις βγήκε και στα πιάτα σου. Και γι’ αυτό ήταν και νόστιμα, γιατί φαίνεται ότι το θες πάρα πολύ», ανέφερε, με τον Πάνο να την ευχαριστεί.

Το κίνητρο των 10.000 ευρώ και η τελευταία δοκιμασία

Η δεύτερη δοκιμασία είχε ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τη βαθμολογία του τελικού και το έπαθλο των 100.000 ευρώ, αλλά και για τους δύο βοηθούς του Πάνου. Εάν ο φιναλίστ συγκέντρωνε υψηλότερη βαθμολογία από τον Τάσο στη συγκεκριμένη δοκιμασία, οι δύο συνεργάτες του θα μοιράζονταν το ποσό των 10.000 ευρώ.

Μετά τις δύο πρώτες δοκιμασίες, ο μεγάλος τελικός του MasterChef 2026 οδηγείται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση του. Η συνολική βαθμολογία των δύο φιναλίστ παραμένει άγνωστη, γεγονός που διατηρεί την αγωνία μέχρι το τέλος.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, ο Τάσος και ο Πάνος μπαίνουν στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία, από την οποία θα προκύψει ο μεγάλος νικητής. Ο Paco Morales, chef του Noor, εστιατορίου που έχει βραβευθεί με τρία αστέρια Michelin, παρουσιάζει ένα πιάτο που οι δύο φιναλίστ θα πρέπει να αντιγράψουν πιστά.

Η τελευταία δοκιμασία απαιτεί ακρίβεια, ταχύτητα και ψυχραιμία. Οι δύο φιναλίστ καλούνται να διαχειριστούν την πίεση της τελικής προσπάθειας και να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας υψηλού επιπέδου κουζίνας.

Ο νικητής του MasterChef 2026 θα αναδειχθεί σε live μετάδοση την Πέμπτη 25/6, με τον Τάσο και τον Πάνο να διεκδικούν τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef.