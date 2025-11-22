HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο προκαλεί τεράστια αναστάτωση

Νάντια Ρηγάτου

Media

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο προκαλεί τεράστια αναστάτωση

Ο γάμος της πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο φουντώνει τη ζήλια της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό προκειμένου να διοργανώσει με επιτυχία τη δεξίωση του γάμου στο ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα, μια ακόμη μηχανορραφία του Παντελή δίνει στη Λαμπρινή την ευκαιρία να βγάλει «λαβράκι».

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 18 – «Καλά Στέφανα» (Σάββατο 22 Νοεμβρίου) 

Ο πλούσιος γάμος  που αναλαμβάνει το ξενοδοχείο είναι της πρώην του Χάρι και νικήτριας γνωστού reality.

Η ζήλεια ξυπνάει στην Ελβίρα, αλλά το κρύβει καλά από όλους εκτός από την Ντίνα.

Ο Φίλιππος μαλώνει μαζί της για την επιλογή της γαμήλιας playlist, ο Γιάννης υπόσχεται στα social τον γάμο της χρονιάς, ενώ η Νούλη προσπαθεί να εφαρμόσει τα απανταχού γαμήλια έθιμα της υφηλίου για να πλασαριστούν ως ethnic wedding spot.

Ο Παντελής τσακώνεται με το πρακτορείο γάμων που δεν του ανέθεσε ένα τόσο μεγάλο event και εκδικείται σαμποτάροντας το γάμο με τη βοήθεια του Ηλία και της Λαμπρινής.

Ωστόσο, η τελευταία, παριστάνοντας την καφετζού στον υποψήφιο γαμπρό, βγάζει άλλο «λαβράκι»…

Γκεστ επεισοδίου: Κάτια Ταραμπάνκο, Ηλίας Γκότσης, Δημήτρης Ροΐδης

Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
14:21 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Αθώα ή ένοχη η Ηλέκτρα για τον φόνο του Σωτήρη;

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
14:03 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: “Ερχεται νέος «κόφτης» στα Airbnb” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews Η εφημε...
11:36 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Μια νύχτα μόνο: Ο Οδυσσέας παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Προσωπικές και επαγγελματικές ισορροπίες δοκιμάζονται, καθώς πυροδοτούνται εντάσεις και ζήλια ...
10:32 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (21/11): Το «Σόι σου» ξανά στην κορυφή – Δείτε αναλυτικά τα νούμερα

Η σειρά «Το σόι σου» στον ALPHA για ακόμη μία φορά κατέκτησε το βράδυ της Παρασκευής (21 Νοεμβ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα