Grand Hotel: Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο – Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο – Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια

Όλα ανατρέπονται στις ζωές των ηρώων του “Grand Hotel” στα επεισόδια που θα δούμε από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη, φυλακισμένη, ουρλιάζει για βοήθεια… μόνο που εκεί που την έχει βάλει ο Ρήγας δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ κανείς.

Εκείνος εμφανίζεται απειλητικός και της λέει πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο νέος της εραστής, δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει ποτέ από εκεί μέσα.

O Πέτρος καταφέρνει να περπατήσει και ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη μητέρα του για να πάει κοντά στην Αλίκη.

Η Αλίκη κλεισμένη από τον Ρήγα σ’ ένα κελί, προσπαθεί μάταια να ξεφύγει, την ίδια ώρα που ο Πέτρος φεύγει κρυφά από τη μητέρα του για να γυρίσει κοντά της.

Ο Άρης και η Φρίντα ψάχνουν με αγωνία την Αλίκη, ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να πείσει όλους ότι εκείνη έχει φύγει ταξίδι.

Η Θεώνη προειδοποιεί τον Χαραλάμπη ότι η Μελίνα είναι ερωτευμένη μαζί του.

Η Φρίντα προσπαθεί να πείσει και την Κυβέλη ότι η Αλίκη κινδυνεύει… Μαζί συνεργάζονται για να βοηθήσουν την Αλίκη, μόνο που ο Ρήγας έχει τα δικά του σχέδια.

Η έρευνα του Άρη και της Φρίντας να εντοπίσουν την Αλίκη συνεχίζεται, παρά την προσπάθεια του Ρήγα να τους παραπλανήσει.

Τα όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή καταρρέουν, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Χατζημήτρου και ο Χαραλάμπης βρίσκεται φοβερά εκτεθειμένος απέναντι στους συμπατριώτες του.

Η πεποίθηση του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά επιβεβαιώνεται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή.

Ο Ρήγας συνειδητοποιεί ότι ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι…

Ο Ρήγας δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία.

Ο Χατζημήτρος κατηγορεί τον Χαραλάμπη στους συμπατριώτες του και προσπαθεί να τους στρέψει εναντίον του.

Η Κυβέλη ανακαλύπτει τυχαία στο δωμάτιο του Διονύση όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν Ρήγα.

Ο Ρήγας καταλαβαίνει ότι ο Άρης τον παρακολουθεί και τον σημαδεύει με το όπλο του… Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιοχειρουργός αποκαλύπτει: 6 δημοφιλείς και «υγιεινές» τροφές μπορεί να βλάπτουν την καρδιά και τα νεφρά σας

Άσκηση: Σε ποια ηλικία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια έως και κατά 45% – Νέα μελέτη

Χωρίς λαϊκές αγορές η χώρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου – Απεργούν παραγωγοί και πωλητές

Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Τι ισχύει με τα σούπερ μάρκετ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:03 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (30/11/2025)

Με τίτλο: “Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα»” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακ...
12:17 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Η Ερωφίλη ανακαλύπτει την εγκυμοσύνη της και αποφασίζει να κρατήσει το παιδί – Όλες εξελίξεις

Απρόβλεπτα γεγονότα αλλά και συναισθηματικές εντάσεις που κατακλύζουν τους χαρακτήρες έρχονται...
11:20 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Παντελής έχει μια μοχθηρή ιδέα

Ένας φυσιολάτρης απειλεί με μήνυση το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛ...
10:48 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Γαλήνη σοκάρεται όταν μαθαίνει για τη σχέση Στράτου -Αγγελικής

 ‘Ενας μυστηριώδης φάκελος φέρνει τρόμο στη Γαλήνη στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»