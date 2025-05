Eurovision: Οι 20 φορές που η Ελλάδα έχει μπει στην 10αδα

Λίγη ώρα έμεινε για τον φετινό μεγάλο τελικό της Eurovision, στον οποίο θα διαγωνιστεί και η Ελλάδα με την Klavdia και το κομμάτι «Αστερομάτα». Η 22χρονη τραγουδίστρια μάγεψε το κοινό στον Β’ ημιτελικό και απόψε (17/5) θα τα δώσει όλα, προκειμένου να κερδίσει μία θέση στην 10αδα.

H Eurovision μπορεί να ξεκίνησε το 1956, όμως η Ελλάδα έκανε το ντεμπούτο της το 1974 με την Μαρινέλλα και το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου». Συνολικά η χώρα μας έχει συμμετάσχει 45 φορές στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό και έχει κερδίσει μία φορά, με την Έλενα Παπαρίζου και το κομμάτι «My Number One» το 2005.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει συνολικά να μπει στην 10αδα 20 φορές.

Οι 20 καλύτερες εμφανίσεις της Ελλάδας

Το 1977 ήταν η πρώτη φορά που η χώρα μας κατάφερε να μπει στην 10αδα. Το «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο ερμήνευσαν ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέσσυ Αργυράκη είχε ενθουσιάσει το κοινό της Eurovision και κατάφερε να κερδίσει την 5η θέση στον διαγωνισμό, που εκείνη την χρονιά είχε διεξαχθεί στο Λονδίνο.

Μία χρονιά μετά, το 1978, το φανατικό κοινό του διαγωνισμού παρακολούθησε την Τάνια Τσανακλίδου με το τραγούδι «Charlie Chaplin» να κερδίζει την 8η θέση στο Παρίσι.

Το 1979 η Eurovision “ταξίδεψε” στην Ιερουσαλήμ μετά τη νίκη του Ισραήλ την προηγούμενη χρονιά. Αυτή την φορά την χώρα μας εκπροσώπησε η Ελπίδα με το τραγούδι «Σωκράτης» και κατακτήσαμε ξανά την 8η θέση.

Η 8η θέση ήρθε ξανά στα χέρια της Ελλάδας το 1981 με τον Γιάννη Δημητρά και το κομμάτι «Φεγγάρι Καλοκαιρινό».

Οι Bang και το «Stop» θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην 10η θέση το 1987 στην Eurovision που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες.

Το 1989 η Μαριάννα Ευστρατίου θα τερματίσει στην 9η θέση, εκπροσωπώντας την χώρα μας με το τραγούδι «Το Δικό σου Αστέρι».

Η Κλεοπάτρα με το κομμάτι «Όλου του κόσμου την Ελπίδα» θα κατακτήσει την 5η θέση στην Eurovision του 1992 που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε.

Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1993, θα κερδίσουμε την 9η θέση με το «Ελλάδα χώρα του φωτός», το οποίο θα ερμηνεύσει η Καίτη Γαρμπή ενθουσιάζοντας το κοινό.

Έπειτα από αρκετά χρόνια, η Έλενα Παπαρίζου και το «Die For You» θα βάλουν ξανά την Ελλάδα στην 10αδα και συγκεκριμένα στην 3η θέση, το 2001.

Την 3η θέση θα κερδίσουμε και το 2004, ύστερα από την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Σάκης Ρουβάς στην Eurovision της Κωνσταντινούπολης, με το τραγούδι «Shake It».

Μία χρονιά μετά, το 2005, η Ελλάδα θα κερδίσει για πρώτη φορά τον διαγωνισμό με την Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One».

Από το 2006 έως και το 2011 η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην 10αδα με την Άννα Βίσση και το «Everything» να μας οδηγούν στην 9η θέση, τον Σαρμπέλ με το «Γειά σου Μαρία» στην 7η, την Καλομοίρα και το «Secret Combination» στην 3η, τον Σάκη Ρουβά και το «This is our night» στην 7η, το «Όπα» και τον Γιώργο Αλκαίο στην 8η και τον Λούκα Γιώρκα με τον Stereo Mike και το «Watch My Dance» στην 7η.

Το 2013 οι Koza Mostra και ο Αγάθων Ιακωβίδης θα μας βάλουν ξανά στην 10αδα, με το «Alcohol is Free» να καταλαμβάνει την 6η θέση.

Μετά το 2013 η Ελλάδα θα χρειαστεί 6 εμφανίσεις για να μπει ξανά στην 10αδα. Συγκεκριμένα, το 2021 η Stefania με το «Last Dance» θα μας οδηγήσει στην 10η θέση.

Το 2022 ήταν η τελευταία φορά που η χώρα μας κατέκτησε μία θέση στους 10 καλύτερους, με την Αμάντα Γεωργιάδη Τένφγιορντ και το «Die Together» να κερδίζουν την 8η θέση.